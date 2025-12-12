Carlos Rivera regresará a España en verano con su nuea gira '¡Vida México! Tour’

telecinco.es 12 DIC 2025 - 09:33h.

Conoce las fechas y las ciudades que se conocen en las que habrá conciertos

Carlos Rivera ha celebrado este año 2025 por todo lo alto sus 20 años de carrera con una gira muy especial que le trajo a España con tres shows muy especiales en Canarias y Madrid. Ahora, el artista mexicano vuelve a tender puentes con nuestro país con el anuncio de su '¡Vida México! Tour’. Esta vez, multiplica sus fechas en nuestro país, ya que ha anunciado un total de 11 conciertos durante el verano de 2026, al que se sumarán más fechas próximamente.

Carlos Rivera llegará a España el 21 de junio para actuar en el Navarra Arena de Pamplona y se quedará en nuestro país más de un mes, hasta que cierre su gira el 24 de julio en el Concert Music Festival de Cádiz. Entre medias, festivales de primera línea como el Starlite en Marbella y grandes recintos entre los que, en esta ocasión, predominan las plazas de toros del país. Así, el de Huamantla traerá a España el show completo que celebrará en la Monumental de México en mayo.

Fechas de '¡Vida México! Tour’ en España

21 de junio - Pamplona

25 de junio - Castellón de la Plana

25 de junio - Valencia

5 de julio - Bilbao

10 de julio - A Coruña

11 de julio - Alcalá de Henares (Madrid)

12 de julio - Barcelona

17 de julio - Murcia

18 de julio - Almería

22 de julio - Marbella (Málaga)

24 de julio - Cádiz

*Anuncio de nuevas fechas próximamente