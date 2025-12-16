Padre e hijo compiten directamente en esta temporada de premios por 'Valor sentimental' y 'Pillion'

La sombra del hijo: Jeff Bridges, Robert Downey Jr., Ben Stiller y otras estrellas que superaron a sus padres

Dos generaciones de la familia Skarsgård, Stellan y Alexander, competirán directamente en esta temporada de premios cinematográficos, aunque la rivalidad entre padre e hijo está marcada por la camaradería y el buen humor, y no por la tensión y los celos. Así lo han demostrado en el segmento de la serie 'Actors on actors' de Variety, en el que ambos bromean sobre quién merece ganar más en un divertido cara a cara generacional.

Stellan Skarsgård, icónico actor sueco de 74 años con una trayectoria de más de cinco décadas, está siendo aclamado por su trabajo en el drama 'Valor sentimental', de Joachim Trier, en el que interpreta a un director de cine que mantiene una tensa relación con sus hijas.

Por su parte, Alexander (49) ofrece una perspectiva nueva de la masculinidad en 'Pillion', de Harry Lighton, película en la que encarna a un motero carismático que establece una relación de poder sadomasoquista con otro hombre. Por este papel, el protagonista de 'True Blood y 'Big Little Lies' aspiraba al premio a la mejor actuación de reparto en los Gotham Independent Film Awards 2025, la misma categoría en la que también competía su padre.

El elefante en la habitación

"El elefante en la habitación, papá, es que los dos hemos sido nominados en la misma categoría. Y la gente piensa que todo va a ser encantador y que nos apoyamos, y no es así", le espeta Alexander a su padre en su 'duelo' de Variety. "Hay límites. Y ahora no hay guantes", le contesta su padre con unos gestos exageradamente intensos que se han hecho virales. "Vas a caer, viejo, vas a caer", le replica el hijo.

Es entonces cuando Alexander apunta al papel de su padre en 'Valor sentimental': "Te interpretas a ti mismo, ¿verdad? Fuiste un padre ausente (...) Así que realmente no fue un desafío". "¡Eso es un insulto!", clama un indignado Stellan. Al final el premio no fue para ninguno de los dos -se impuso la actriz Oluwunmi Mosaku por 'Los pecadores'-, pero la contienda generacional sirvió para dejar claro lo bien que se llevan.

Una relación con muy pocas restricciones

A diferencia de su personaje en 'Valor sentimental', Stellan mantiene una relación en extremo cercana con sus ocho hijos, sobre todo con Alexander y Bill, con quienes comparte profesión. De hecho, su forma de educarlos es, según él, lo que fomentó el talento de ambos.

"He tenido muy pocas restricciones con mis hijos. Ellos han decidido por sí mismos lo que quieren hacer. Podían dejar la escuela cuándo quisieran o empezarla. Yo nunca les he dado un consejo ni ellos me han pedido uno a mí. Tienen un sentido total de libertad. Ese ambiente crea una gran creatividad que al mismo tiempo los hace libres", explicaba en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Preguntado por la etiqueta de 'nepo pabies' que se les cuelga a los hijos de actores reconocidos que se dedican a lo mismo que sus padres, Stellan respondió que hoy es él quien goza de la fama de Bill y Alexander, dos figuras emergentes en Hollywood: “Me considero un nepo daddy porque recibo mucha buena voluntad y quizá trabajos gracias a ellos”.