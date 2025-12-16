Inés Gutiérrez 16 DIC 2025 - 08:00h.

Es el objetivo final, se educa a los hijos para que sean independientes, pero no siempre es fácil aceptar los cambios

En qué nos equivocamos como padres de hijos veinteañeros: "Educar es generar en los hijos el deseo de mejorarse a sí mismos"

MadridSer padre no es una tarea sencilla y no solo por la responsabilidad que supone traer al mundo a un ser humano, mantenerle con vida y feliz, asegurarte de que todo va bien en su mundo y educarle para que el día de mañana pueda ser un adulto funcional, pero también empático, respetuoso y, sobre todo, independiente.

Lo que no se suele pensar demasiado durante ese proceso es que los niños pasan de depender completamente de sus padres a ser personas independientes, que se desenvuelven en su entorno por su cuenta y que, llegados a cierto punto, ya no necesitan tanto esa presencia paterna. Si se han hecho las cosas bien, era un poco el objetivo al darles las herramientas necesarias durante su desarrollo, pero es implica muchos cambios.

Normalmente, se ven desde el punto de vista del hijo, es quien se lanza al mundo, orgulloso de comenzar su propio camino, pero los progenitores también experimentan grandes cambios que no se suelen destacar, lo que hace que se sientan un poco solos y bastante perdidos. Durante mucho tiempo su vida ha girado en torno a su hijo, pero ¿qué pasa cuando ya no necesitan esa ayuda, ese presencia constante? Toca reinventarse.

Cómo reinventar tu rol de padre o madre y disfrutarlo cuando tus hijos ya no te ‘necesitan’

Encontrar tu nuevo espacio en sus vidas no siempre es sencillo y es importante tomar conciencia de ello para no cometer errores, como ahogarles tanto que quieran tomar más distancia y se alejen física o emocionalmente. Es importante saber que tus hijos no son tú, son su propia persona, y, sobre todo, ser consciente de que no eres imprescindible.

Esto no siempre es sencillo de asumir, pero es la realidad, ellos son cada vez más independientes, más capaces de hacer solos esas cosas que antes hacías por ellos. Asumirlo y aceptarlo es esencial, aunque está claro que estarás a su lado siempre que te necesiten.

No siempre es fácil encontrar el equilibrio entre esa figura que siempre está presente y desaparecer por completo de sus vidas porque no nos necesitan. Conviene estar emocionalmente disponible para ellos, pero siempre teniendo en cuenta que cada vez demandarán más libertad e independencia. La relación cambia y es importante que sea hacia una de confianza, respeto y apoyo mutuo.

Es una situación que puede doler, que puede hacer que el padre, la madre o ambos se sientan perdidos y en ocasiones es necesario consultar con un profesional para que podamos afrontar esta nueva etapa de manera saludable. Aceptar que se producen cambios nos ayuda a asimilarlos, ser consciente del rol que se tenía y saber qué es lo que cambia, también.

Es algo que tarde o temprano va a suceder y, tras pasar tanto tiempo centrados en la crianza de los hijos, no es raro que sea un cambio que asusta. Una buena forma de prepararse es recuperar otros proyectos personales, que nos recuerden que la vida no es solo ser padres, cultivar esas facetas sociales o profesionales que tenemos al margen de la paternidad nos recuerda lo importante que es no olvidar que también somos individuos. Recuperar nuestros objetivos personales puede hacer que la transición sea más llevadera para todos.