El clásico 'Rumours', de Fleetwood Mac, ocupa el puesto 25 de los 200 álbumes más vendidos de 2025, según Billboard

Clásicos del rock que todo el mundo ama pero sus autores odian

Los recientes decesos de Robe Iniesta, alma mater de Extremoduro, y Jorge Martínez, líder de Ilegales, han vuelto a poner sobre el tapete una cuestión recurrente: ¿Está muerto el rock? ¿Quiénes son los Robe y Jorge Ilegal de las nuevas generaciones? Sean quienes sean, no parece que empuñen guitarras. Las cifras de ventas de discos se empeñan, año tras año, en demostrar que si el rock tal y como lo conocíamos sigue vivo es a través de las actuaciones en directo. Para encontrar el primer álbum del género en la lista de Billboard 200 de los más vendidos de 2025 hay que descender a la posición 25. Y se trata de una obra que ya tiene 48 años.

La otra cara de la moneda es que el rock clásico nunca pasa de moda. En una era dominada por el pop, el hip-hop y el reguetón, la puerta de entrada al género para las nuevas generaciones, y el formato preferido por los fans de toda la vida, son las recopilaciones de grandes éxitos de las grandes bandas. De los 20 álbumes de rock clásico que hay en la lista de anual de Billboard, 16 son colecciones de hits.

Por eso es aún más destacado que precisamente el más vendido no sea un recopilatorio. 'Rumours' de Fleetwood Mac, lanzado en 1977, vuelve a ser un año más el clásico que más unidades despacha. En 2024 ocupó el puesto 34 del ranking anual y este año escala hasta el 25. Por supuesto, la lista está copada por Taylor Swift con 'The Life of a Showgirl', seguida del fenómeno del country Morgan Wallen, que sitúa 'I'm the Problem' en la segunda plaza, 'One Thing at a Time' en la séptima y 'Dangerous: The Double Album' en el 14. SZA, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter completan el top-5.

Los discos de rock clásico más vendidos en 2025

Pero si nos ceñimos estrictamente al rock la clasificación de 2025 quedaría así:

Fleetwood Mac, Rumours (#25) Elton John, Diamonds (#35) Creedence Clearwater Revival, Chronicle (#58) Queen, Greatest Hits (#64) Journey, Greatest Hits (#75) Nirvana, Nevermind (#76) Creed, Greatest Hits (#80) Bob Marley and the Wailers, Legend (#82) Tom Petty and the Heartbreakers, Greatest Hits (#97) ABBA, Gold: Greatest Hits (#121)

'Rumours' aparte, solo el 'Nevermind' de Nirvana es un álbum de estudio, aunque en puestos más bajos también pueden encontrarse el 'Black Album' de Metallica y el debut homónimo de Sublime. La respuesta al auge de estos discos está en una combinación de factores. En los últimos años, muchas canciones que pueden encontrarse en estos álbumes han experimentado un masivo resurgimiento gracias a su viralidad en plataformas como TikTok, presentando su música a una nueva generación. Además, la inclusión de estas canciones en playlists y bandas sonoras de películas y series de televisión las mantiene en constante rotación, demostrando que los clásicos no pierden vigencia.

Pero el caso de 'Rumours' va más allá de haber viralizado algunos de sus éxitos en las redes sociales. El álbum que contiene los clásicos 'Dreams', con más de mil millones de reproducciones en Spotify, 'The Chain' y 'Go Your Own Way' ha despachado más de 40 millones de copias en todo el mundo y es el vinilo más vendido de los años 70, 80 y 90, según 'Official Charts Company'. Ya en el siglo XXI ha seguido siendo el álbum clásico preferido en formato analógico, superando al 'Dark Side of the Moon' de Pink Floyd', 'Nevermind' de Nirvana, ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ de Oasis y 'Greatest Hits' de Queen.

Crónica de una crisis

El disco que convirtió en leyenda a Fleetwood Mac es también el testimonio sonoro del derrumbe emocional de sus miembros, que andaban todos a la gresca. Sus compositores, Stevie Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham, volcaron en ese puñado de canciones icónicas una historia de amor, desamor y traición que destilaba emoción pura. Nunca una sesión de terapia fue más productiva. 'Rumours' alcanzó el número uno tanto en EEUU como en Reino Unido, ganó el Grammy al Álbum del Año en 1978 y ha seguido inspirando a varias generaciones de músicos y fans que siguen volviendo a él una y otra vez. La inmortalidad era esto.