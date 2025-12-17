¿Por qué los Rolling Stones han cancelado todos sus planes de gira para 2026?

El guitarrista Keith Richards no se ve en condiciones de afrontar el exigente programa que implicaría una gira por grandes estadios

¿Harán los Stones giras después de muertos con hologramas? Jagger abre la puerta

Aunque siempre nos hemos resistido a creerlo, el tiempo también pasa para sus Satánicas Majestades. Los Rolling Stones han cancelado sus planes de gira por Europa, según reportan fuentes cercanas a la banda citadas por 'The Sun' y 'Variety'. Al parecer, el legendario guitarrista Keith Richards no se encuentra en condiciones de afrontar el exigente calendario que el grupo se había propuesto. Vaya por delante que lo extraordinario es que una banda de octogenarios siga subiéndose a escenarios de todo el mundo sin apenas descanso, pero ahora sabemos que hasta los dioses más longevos del rock' n' roll tienen sus límites.

Aunque la gira no había sido confirmada de forma oficial, se sabe que iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada 'Hackney Diamonds', como su último disco. Sólo en el tramo estadounidense de aquel tour, de tan sólo 20 fechas, la banda consiguió generar la nada despreciable cantidad de 235 millones de dólares.

“Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores lanzándoles un montón de ideas y fechas para el próximo verano. Pero cuando se sentaron a discutir la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, asegura la fuente citada por el diario británico. Hay que recordar que Richards cumple 82 años este jueves, Mick Jagger tiene también 82 y Ronnie Wood 78.

El guitarrista, que sufre de artritis desde hace tiempo, apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en las que pareció estar en buena forma. Pero una cosa son 15 o 20 minutos en una aparición puntual y otra muy distinta el desgaste que supone una gira de gran formato de varias semanas por distintos países y en grandes recintos. 'Keef' habría trasladado a su círculo más próximo que no se veía con fuerzas para afrontar un tour que implicara largos desplazamientos y una carga continuada de actuaciones.

Planes desbaratados

No es la primera vez en tiempos recientes que un plan de gira de los Stones se malogra. Al parecer, ya habrían barajado una serie de conciertos en el Reino Unido para el pasado verano, una idea que también terminó descartándose sin confirmación pública. “La banda tenía previsto salir de gira a principios de este año, pero tampoco pudo ser. Es duro para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”, apuntaba otra fuente citada por 'The Sun'.

Pese al chasco, en el entorno del grupo insisten en que no se trata de una retirada definitiva. Chuck Leavell, pianista habitual en las giras de la banda, ha señalado recientemente que ni Jagger ni Richards contemplan dejar la música en directo de manera permanente. Aunque a veces la realidad puede ser muy terca.

¿Y el nuevo álbum?

Queda por ver qué ocurre con su nuevo álbum, que debería estar ya muy avanzado. El productor Andrew Watt confirmó hace unos meses que estaba trabajando con la banda en nuevas canciones. Y el propio Ronnie Wood había desvelado que estaban grabando en Metropolis Studios, en el oeste de Londres. Sería el segundo álbum en tres años, después de que 'Hackney Diamonds' pusiera fin a 18 años de ausencia de discos de los Rolling Stones sin material nuevo. En cualquier caso, a sus seguidores les toca armarse de paciencia.