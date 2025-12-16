Redacción Uppers 16 DIC 2025 - 19:10h.

Unos médicos establecen cuáles son las claves básicas para evitar los factores de riesgo que afectan en el avance del parkinson

Richard Restark, neurólogo, sobre la edad a la que deberías dejar de tomar alcohol: "Daña las células nerviosas"

Cada vez surgen más estudios que ayudan a luchar contra el avance de la enfermedad del párkinson. Esta vez, los estadounidenses Ray Dorsey y Michael Okun, han alertado sobre una ‘pandemia’ de esta enfermedad en ‘The Telegraph’ que explica cómo afectan los factores ambientales.

Un estudio reveló que en 2021 había casi 12 millones de personas más que padecían este trastorno neurológico con respecto a seis años atrás. Lo que preocupa a los especialistas es que el párkinson está afectando a más personas jóvenes, concretamente entre 30 y 40 años. Unas investigaciones revelan que las sustancias químicas presentes en alimentos o incluso en el agua y el aire, son las que suponen un factor de riesgo.

Cómo afectan los factores contaminantes

Estos dos médicos explicaron al medio inglés que, las principales causas de esta enfermedad se encuentran fuera del organismo y que están vinculadas con factores contaminantes, como los pesticidas y los disolventes industriales. Además, sostienen que el incremento de casos está relacionado con los compuestos que se encuentran presentes en alimentos y productos del hogar.

Además, especifican que, si el párkinson es una enfermedad prevenible, han desarrollado una guía con las claves para reducir el riesgo de padecerlo: