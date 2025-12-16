La claves para evitar los factores de riesgo que afectan en el avance del párkinson
Unos médicos establecen cuáles son las claves básicas para evitar los factores de riesgo que afectan en el avance del parkinson
Cada vez surgen más estudios que ayudan a luchar contra el avance de la enfermedad del párkinson. Esta vez, los estadounidenses Ray Dorsey y Michael Okun, han alertado sobre una ‘pandemia’ de esta enfermedad en ‘The Telegraph’ que explica cómo afectan los factores ambientales.
Un estudio reveló que en 2021 había casi 12 millones de personas más que padecían este trastorno neurológico con respecto a seis años atrás. Lo que preocupa a los especialistas es que el párkinson está afectando a más personas jóvenes, concretamente entre 30 y 40 años. Unas investigaciones revelan que las sustancias químicas presentes en alimentos o incluso en el agua y el aire, son las que suponen un factor de riesgo.
Cómo afectan los factores contaminantes
Estos dos médicos explicaron al medio inglés que, las principales causas de esta enfermedad se encuentran fuera del organismo y que están vinculadas con factores contaminantes, como los pesticidas y los disolventes industriales. Además, sostienen que el incremento de casos está relacionado con los compuestos que se encuentran presentes en alimentos y productos del hogar.
Además, especifican que, si el párkinson es una enfermedad prevenible, han desarrollado una guía con las claves para reducir el riesgo de padecerlo:
- Lavar las frutas y verduras ya que la mayoría de ellas contienen estos pesticidas que utilizan para evitar la presencia de diferentes insectos que puedan acabar con los cultivos. Lavar solo con agua no es suficiente, sino que apuntan a que también es necesario utilizar jabón para eliminar de manera eficaz estas sustancias.
- Una dieta mediterránea bajada en la fruta y verdura y baja en productos animales, ya que ellos también consumen alimentos que contienen muchos pesticidas.
- Incorporar ejercicio diario e intenso porque funciona como escudo neuronal al activar diferentes sustancias químicas de nuestro propio cuerpo.
- Priorizar un descanso nocturno reparador. Este aspecto es uno de los elementos fundamentales para garantizar una buena salud.
- Consumir café con cafeína diariamente porque actúa como neuroprotector ante estas toxinas que mencionan como factores de riesgo.
- Usar purificadores de aire. Los expertos argumentan que estas sustancias también están presentes en el agua y en el aire, por lo que estos objetos ayudan a depurar el aire y eliminar las toxinas que puedan estar en el aire.
- Filtrar el agua
- Aumentar la precaución en las tareas de jardinerías evitando las toxinas.
- Revisar las etiquetas de productos del hogar.