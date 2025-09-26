Un grupo español demanda a los Rolling Stones por el plagio de una canción

Redacción Uppers 26 SEP 2025 - 18:50h.

La denuncia, interpuesta por Sergio García Fernández, indica que los Rolling Stones copiaron elementos de dos canciones de Angelslang

Sergio García Fernández, líder del grupo musical español Angelslang, ha interpuesto una demanda por plagio contra los Rolling Stones por el presunto uso no autorizado de dos canciones suyas para componer 'Living in a Ghost Town', según informa el diario ABC.

Se trata de una canción que la banda británica publicó en plena pandemia del coronavirus, en abril de 2020, y que presentó como un tema "compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, creado y grabado en Los Ángeles y en Londres durante el confinamiento".

Dicho tema de blues-rock con influencias del género reggae, acompañado de un vídeo con temática covid, llegó a ocupar el número tres en la lista 'Hot Rock & Alternative Songs' en mayo de aquel año.

Denuncia en España tras el rechazo de EEUU

La denuncia ha sido interpuesta en el Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid. Sergio García Fernández, músico argentino afincado en la capital española, ha presentado la demanda por infracción de derechos de autor contra Michael Phillip Jagger y Keith Richards. El caso, en un principio, fue presentado en un tribunal federal en Nueva Orleans (Estados Unidos), pero fue desestimado por falta de jurisdicción.

"Los demandados nunca pagaron al demandante ni obtuvieron la autorización para utilizar (las canciones)", defendieron sus abogados en Nueva Orleans. Sin embargo, el magistrado dictaminó que el tribunal federal de Luisiana carecía de jurisdicción sobre el asunto. Apuntó que Jagger y Richards son británicos, Fernández vive en España y los Rolling Stones "solo han actuado en Nueva Orleans cuatro veces".

García Fernández ha detallado, en declaraciones al diario ABC, que ahora la denuncia se ha trasladado a Madrid "siguiendo el deseo expreso de sus Satánicas Majestades de que el caso sea enjuiciado en España".

El líder de Angelslang sostiene que "se apropiaron indebidamente de muchos de los elementos reconocibles y protegidos clave" de su canción de 2006 'So Sorry', así como de su tema de 2007 'Seed of God'. Señala que enviaron un CD con la demo de los temas a Chris Jagger, hermano de Mick, con quien coincidió en Madrid en 2013 para una actuación.

Más tarde, Chris le escribió por correo electrónico expresando que "mis canciones y mi estilo eran un sonido que The Rolling Stones estaría interesado en utilizar", asegura el demandante, que también tiene otros emails con Chris Jagger en los que compartían impresiones sobre los textos de los temas.

Similitudes en muchos aspectos

El compositor argentino argumenta que hay multitud de coincidencias entre sus composiciones y 'Living in a Ghost Town', destacando similitudes en melodía vocal, progresiones de acordes, patrones de percusión, partes de armónica o el tempo.

Su defensa ha aportado un informe pericial elaborado por un musicólogo que, según ellos, demuestra que sí ha habido un "plagio fragmentado". Si bien es cierto que las composiciones del grupo español y 'Living in a Ghost Town' se parecen, es muy difícil de discernir qué fue primero en el tiempo.

Fernández relata la compleja situación que está viviendo por el caso y dice haber sufrido acoso a través de las redes y hackeos, situaciones que le han causado problemas de salud.

De hecho, el artista manifiesta que ha dejado un testamento preparado por lo que pueda ocurrirle durante todo este proceso.