MadridCada mes, su llegada al quiosco era como una aparición mariana. Micromanía fue la revista con la que muchos niños y adolescentes de los 80 y de los 90 desembarcaron en el apasionante mundo de los videojuegos. En una época pre-internet leer la Micromanía era la única fuente de información sobre cómo eran los gráficos de las últimas novedades (como el Tetris, un recién nacido en aquella época), conocer qué se iba a lanzar en los siguientes meses o descubrir trucos para poder pasarse esa pantalla tan (pero tan) difícil…

Micromanía cerró en 2024 tras casi 40 años de publicación ininterrumpida, con momentos dorados en los que llegó a vender 90.000 ejemplares al mes. Pero la Micromanía que ha quedado en la memoria como un icono es la de la segunda época, que nació en 1988 y se prolongó hasta 1995. Su formato sábana, que ninguna otra revista (ni de videojuegos ni de ninguna otra cosa) tenía; el llamativo color amarillo de la portada… eso la convirtió en objeto de culto para toda una generación. Aquellos ‘gamers’ primigenios que ahora andan por los 50 están de enhorabuena. La Micromanía gigante vuelve: un regreso sorpresa (no tan) teñido de nostalgia.

Tras la operación está José Luis Sanz, un veterano de la prensa de videojuegos que también trajo de vuelta hace unos meses Microhobby, otra cabecera mítica de informática de los 80. “Tengo canales en You Tube y Twitch bajo el nombre de Generación Z80 y muchos seguidores me decían que había que relanzar Micromanía. Cuando me lancé hice una encuesta para ver el formato que preferían y ganó por mayoría el de la segunda época, el sábana. Y nos pusimos manos a la obra”, explica Sanz.

Más allá de la nostalgia

Pese a que relanzar Micromanía -que se distribuirá directamente por correo, en formato tanto digital como en papel- parece un simple ejercicio de nostalgia, Sanz aclara que no es así. “Aunque parezca increíble, se siguen produciendo juegos para los ordenadores de hace 30 o 40 años. Así que va a haber un 80% de la revista que se destinará a analizar nuevos lanzamientos, mientras que un 20% estará destinado a recordar juegos míticos”. Sanz también incluirá en la revista publicidades de la época, otro pasaporte nostálgico a aquellos años. Además, la nueva revista vendrá acompañada de juegos, demos… que se distribuirán gratuitamente con cada ejemplar. La idea es que salgan entre cuatro y seis números al año a partir de los primeros meses de 2026.

Sanz califica el formato “prácticamente tabloide” de Micromanía (en torno a los 40 centímetros de alto por 32 de ancho) como algo “muy disruptivo” en la época y aún más en la actualidad, con el papel en sus cotas de popularidad más bajas. “La nueva Micromanía va a ser prácticamente igual a la original, pero un pelín más pequeña, porque en la imprenta no me la podían hacer igual de grande”, cuenta Sanz.

Daniel Acal, periodista especializado en videojuegos de 47 años y ex director de la revista PlayMania, recuerda aquella Micromanía como “la puerta de entrada al maravilloso mundo de los videojuegos” para una generación como la suya, que rondaba los 10 años cuando apareció el primer número de la segunda época. “Todavía conservo muchas de aquellas revistas, por desgracia no en muy buen estado, ya que ese formato lucía espectacular en los quioscos pero es complicado de almacenar”.

Acal reconoce el carácter de revista pionera de Micromanía: “En sus páginas se dio forma a determinadas fórmulas que más tarde replicarían el resto de las revistas especializadas en videojuegos: su diseño, sus secciones, los mapas y guías, las puntuaciones en los análisis…”. Como fan de las aventuras gráficas, recuerda con un cariño especial los números dedicados a aventuras gráficas míticas como ‘Day of the Tentacle’ o ‘Monkey Island’ y las guías y soluciones que se daban para ellas: “Una ayuda valiosísima para los chavales de la época pre internet”, explica.

Una biblia para los aficionados a los videojuegos

Otro fanático de Micromanía es Alberto Gómez, de 48 años, y que descubrió la revista cuando recibió como regalo de cumpleaños un Amstrad CPC, uno de los microordenadores clásicos de los 80. “Me fascinó la cantidad de información sobre videojuegos que traía y que te ayudaba a decidir cuál pedirte en Navidad, por ejemplo. Era como la biblia para los que nos volvíamos locos por los píxeles. Cuando llegaba cada mes al quiosco, era todo un acontecimiento”. Se mantuvo fiel hasta que la revista cambió de formato en 1995 y el encanto se disipó: “Aquella Micromanía noventera se volvió más pequeña y anodina, muy similar a otras revistas de la época y perdí el interés”.

Este fanático de Micromanía mantiene guardada en casa de sus padres la colección completa original: “Me encanta ir en vacaciones y revisar los ejemplares. Cada número te lleva de vuelta al encanto de aquellos ordenadores primitivos, si los comparas con los de hoy en día, pero que aseguraban horas y horas de entretenimiento”. Asegura que será de los que ‘piquen’ con este nuevo relanzamiento: “Han pasado 30 años desde que la Micromanía gigante desapareció. La espera ha sido larga, así que la cogeré con ganas”.