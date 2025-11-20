El Director de Marca de Nintendo Iberia, Jorge Vieira, fue claro al definir qué representa Mario para la compañía: “es el pilar de Nintendo”

Nintendo ha celebrado en España las cuatro décadas del lanzamiento de Super Mario Bros repasando la evolución de su universo, su impacto cultural y su papel como pilar para la compañía. En un evento celebrado este jueves en Madrid, la compañía japonesa destacó cómo el personaje ha logrado unir a jugadores de todas las edades y cómo esperan que siga sorprendiendo en los próximos años. Estos festejos continúan la celebración iniciada el pasado 13 de septiembre, cuando se conmemoró el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros en Japón.

La historia de Mario se remonta a 1985, con la llegada del juego que lo inició todo: Super Mario Bros para la Famicom. Un par de años más tarde llegó a España con la NES, momento en el que los jugadores descubrieron por primera vez a Mario y Luigi, vestidos con mono azul y gorras de colores, saltando por cuevas y castillos, entrando en tuberías y luchando contra Bowser para rescatar a la princesa Peach. Aquellos primeros mundos alocados marcaron el inicio de un universo que no ha dejado de crecer.

A lo largo de estos cuarenta años, personajes como Luigi, los Toads, Yoshi, la princesa Daisy, Wario o Waluigi se han incorporado a un elenco cada vez más amplio que ya forma parte esencial de Nintendo. Prueba de ello son los 452 millones de juegos vendidos de la serie Super Mario. En total, más de 20 títulos han ido adaptándose a nuevas consolas y formatos, desde Super Mario Land para Game Boy (1990) o Super Mario 64 para Nintendo 64 (1997), hasta entregas más recientes como Super Mario Odyssey (2017), Super Mario Maker 2 (2019) o Super Mario Bros. Wonder (2023).

Durante todos estos años, Nintendo ha introducido mecánicas que hoy forman parte del imaginario de los videojuegos: golpear bloques para obtener recompensas, explorar cada rincón en busca de sorpresas o dejarse caer por tuberías para descubrir rutas alternativas. A ello se suman los potenciadores, desde los champiñones que hacen crecer a Mario hasta las estrellas que le vuelven invulnerable, pasando por el mapache Tanuki o el elefante “Elefanzana”.

En el evento, Nintendo recordó que “son todas estas opciones de juego, los variopintos personajes y la infinidad de mundos que explorar” lo que ha convertido a la franquicia en un éxito mundial que ha atraído a millones de jugadores durante cuarenta años.

Mario como identidad de Nintendo

El Director de Marca de Nintendo Iberia, Jorge Vieira, fue claro al definir qué representa Mario para la compañía: “es el pilar de Nintendo”. Vieira destacó que “todo el mundo tiene, probablemente, un recuerdo de cuándo jugó a Mario por primera vez” y remarcó que lo más importante es que Mario “en el presente sigue estando activo”, lo que demuestra su vigencia como icono social.

El directivo recordó que el universo de Mario se ha expandido más allá de los videojuegos, con la película Super Mario Bros: La película (2023), la próxima cinta Super Mario Galaxy: La película y la presencia del personaje en parques temáticos, juguetes y moda. De cara a las próximas décadas, el objetivo es claro: que Mario “siga creando y que siga poniendo la sonrisa en la gente como ha hecho hasta ahora”.

Lo que Mario representa para los jugadores

Nintendo quiso también destacar lo que la franquicia significa para la comunidad, con la participación del podcaster Carlos Peguer, el presentador Jordi Cruz y la escritora Laura Fernández. Los tres coincidieron en que los juegos de Mario son más que entretenimiento: para muchos jugadores, han supuesto un espacio de conexión, inclusión y aprendizaje.

Fern�ández explicó que Mario “no es nadie pero es todo el mundo”, un personaje capaz de representar a cualquiera porque “es capaz de fallar” y porque “no es un superhéroe, sino que es un fontanero”. Cruz señaló que cualquier persona puede encontrar un personaje con el que identificarse y compartir la experiencia con amigos y familia: “Puedes compartir ese espacio con cualquier persona, ser tú mismo y que la gente de tu alrededor te siga queriendo por cómo eres”.

Peguer añadió que los juegos permiten que cada jugador elija su propia dificultad, ofreciendo diversión tanto a usuarios expertos como principiantes. Además, subrayó que Mario impulsa a explorar y a buscar caminos diferentes, inculcando ese espíritu también “fuera de la pantalla”.

En este sentido, los ponentes destacaron que parte del encanto de Mario está en cómo la franquicia mantiene elementos esenciales reconocibles, pero siempre incorpora algo nuevo. Desde subirse a un Yoshi en Super Mario Land hasta usar la gorra para poseer objetos en Super Mario Odyssey o experimentar con la Flor Maravilla en Super Mario Bros. Wonder. “La magia de Mario es un poco esa mezcla de esas dos cosas. Lo que permanece y reconocemos como propio y lo que nos sorprende y nos lleva a dar una vuelta de tuerca a las dinámicas”, matizaron desde Nintendo España.