Corral de la Morería, cuando el tablao flamenco tiene estrella: “Miro atrás y pienso: qué barbaridad lo que hemos hecho"

En pleno corazón del Madrid de los Austrias, sobre la estrecha calle de la Morería, se alza uno de los templos indiscutibles de la cultura española: el Corral de la Morería. Durante 70 años, este emblemático tablao flamenco ha sido mucho más que un simple escenario para distintos espectáculos, sino que se ha convertido en un símbolo viviente del arte jondo, un lugar de peregrinación para aficionados del flamenco de todo el mundo y toda una institución que ha marcado la manera en que este arte se vive, se siente y se transmite.

El Corral de la Morería abrió sus puertas el 20 de mayo de 1956, en lo que era una antigua vaquería transformada en tablao, con una inauguración histórica que contó con figuras destacadas como Pastora Imperio entre otros artistas de primer nivel de la época. Desde entonces se ha consolidado como el tablao flamenco más antiguo y más famoso del mundo.

Durante estas siete décadas ha acogido en su pequeño y cercano escenario a un elenco incomparable de bailaores, cantaoras, guitarristas y artistas icónicos del flamenco como Antonio Gades, La Paquera de Jerez, Lucero Tena, Manuela Vargas, El Güito, Mario Maya, Diego el Cigala o José Mercé, entre muchos otros, convirtiéndose en un epicentro de la historia viva del flamenco en la que este arte se vive desde dentro cada noche.

Su influencia va más allá de España. Un buen ejemplo es que este tablao ha sido mencionado en el libro 1,000 Places to See Before You Die del New York Times, y se trata de un lugar frecuentado por figuras de la cultura internacional, desde artistas hasta intelectuales y viajeros curiosos.

Un palmarés sin parangón en el arte y la gastronomía

Si su importancia artística es indiscutible, su excelencia cultural y gastronómica tampoco se queda atrás. El Corral de la Morería ostenta el título de “Mejor tablao flamenco del mundo”, un reconocimiento que no solo proviene de festivales especializados como el Festival Internacional del Cante de Las Minas, sino también de su proyección global en prensa y guías culturales.

Además, es el único tablao flamenco del mundo con un restaurante con Estrella Michelin, un logro que reafirma su carácter único combinando la gastronomía de alta calidad con el arte escénico flamenco. Desde 2019, el chef David García lidera el restaurante gastronómico del Corral, que ha sido reconocido con 1 Estrella Michelin y 3 Soles Repsol, sumando excelencia culinaria a una experiencia cultural completa.

La fusión de espectáculo, tradición y alta cocina ha consolidado al Corral como un referente imprescindible en la capital: es un lugar donde quien no ha experimentado una noche de flamenco considera que no ha conocido plenamente España.

Homenaje por sus 70 años: danza, tradición y vanguardia

Para celebrar este 70 aniversario, la Comunidad de Madrid y Teatros del Canal han preparado un homenaje excepcional que tendrá lugar del 16 al 31 de enero de 2026 en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal, reuniendo a algunas de las figuras más relevantes de la danza flamenca contemporánea.

Ana Morales abre el ciclo con Más que baile, una propuesta que entrelaza tradición y experimentación sonora y coreográfica. Belén López presenta Tiempos, inspirada en el compás y los silencios de los palos flamencos. María Moreno ofrece Yo bailo, una pieza íntima basada en su proceso creativo, sin artificios lumínicos, centrada en el baile puro. Joaquín Grilo propone Grilo, una visión moderna del flamenco con alegrías, bulerías y otros palos. Marco Flores, con Flamencos de Cádiz, explora los estilos jerezanos y gaditanos. El cierre corre a cargo de David Coria con Entre líneas, una reflexión entre tradición y actualidad del flamenco.

Además del ciclo principal, en la Sala Roja Concha Velasco, la Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company estrenará Morería (del 16 al 18 de enero), un espectáculo inspirado en la historia del tablao, con escenas que evocan momentos icónicos de sus siete décadas. Esta programación conjunta revela cómo el Corral no solo celebra su pasado, sino que mira hacia el futuro del flamenco con propuestas innovadoras.

Un legado ininterrumpido

Los 70 años del Corral de la Morería no son solo un aniversario, son una declaración del valor del arte flamenco como patrimonio vivo, capaz de adaptarse, renovarse y seguir emocionando a públicos infinitamente diversos. Su escenario ha visto nacer y crecer carreras, ha acogido a leyendas y noveles, y ha expandido el flamenco más allá de Andalucía y Madrid, llevándolo al mundo desde una esquina histórica.

Más allá de sus paredes, este templo flamenco ha participado activamente en la vida cultural de España y sigue siendo referente en festivales y actividades internacionales. En eventos como el Día Internacional del Flamenco, declarado por la UNESCO, el Corral ha sido plataforma y celebrador de esta expresión artística universal que combina emoción, técnica y tradición.