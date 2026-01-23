La escritora Maggie O’Farrell se permitió reimaginar una figura de la que apenas existen registros históricos

William Shakespeare: descubren datos ocultos sobre su familia y su desconocida hermana

Compartir







En 'Hamnet', una de las películas favoritas en la próxima edición de los Oscar que este viernes llega a las sala españolas, la protagonista tiene el inquietante presentimiento de que solo dos de sus tres hijos vivirán para acompañarla hasta el final de su existencia. Convencida de que es la más débil y frágil la que está destinada a morir, usa todos sus conocimientos medicinales para salvarla, pero irónicamente termina siendo su hermano mellizo, el hijo sano y fuerte, quien sucumbe a la peste.

Esta habilidad precognitiva casi sobrenatural es una de las muchas licencias que se permitió Maggie O’Farrell, la autora de la novela que adapta el filme de Chloé Zhao, para reimaginar la figura de Agnes Hathaway, la esposa de William Shakespeare, un personaje generalmente abocado a los márgenes de la historia del insigne escritor inglés.

Lo que O'Farrell, y ahora Zhao, pretendía es poner el foco en la eterna figura secundaria, presentándola como protagonista de pleno derecho en la historia de la muerte del niño, Hamnet, y el posible impacto de ese dolor en la obra del autor de 'Hamlet'. El problema era que todo lo que se conoce de la Agnes real es escaso y fragmentario. La afortunada solución fue aprovechar ese vacío para construir un personaje literario rico, complejo y simbólico que permitiera reivindicar la figura femenina en un periodo histórico dominado por voces masculinas.

Lo que realmente se sabe

Los datos verificables que se conocen sobre la esposa de Shakespeare son muy limitados. Se sabe que Anne Hathaway nació alrededor de 1556 en Shottery, cerca de Stratford-upon-Avon, como hija de un agricultor acomodado, Richard Hathaway, y probablemente fue la mayor de varios hermanos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se casó con el escritor en noviembre de 1582, cuando él tenía 18 años y ella cerca de 26. El matrimonio se debió celebrar con cierta premura por el embarazo de ella. La pareja tuvo tres hijos: Susanna y los gemelos Judith y Hamnet, nacidos en 1585. El varón murió a los 11 años, en 1596, probablemente a causa de la peste bubónica o alguna enfermedad epidémica de la época.

Y poco más se sabe de ella. La historiografía tradicional ha tendido a especular sobre su educación, carácter o influencia en Shakespeare, con escaso soporte documental. La realidad es que no existe evidencia sobre su personalidad, sus opiniones o su vida emocional más allá de los datos que provienen de registros legales y parroquiales.

La Agnes reinventada

Frente a ese lienzo en blanco, O’Farrell se permitió construir una Agnes profundamente individualizada, convirtiéndola en cierto modo en un ejemplo de memoria reparadora. Para empezar decidió conscientemente llamarla Agnes en vez de Anne -que es el nombre que aparece en la mayoría de registros- basándose en el testamento de su padre, donde sí aparece referido así.

La mayoría de los historiadores considera poco probable que Hathaway supiera leer o escribir, pero O'Farrell le dotó de sabiduría botánica y herbolaria, lo que le permite preparar ungüentos y ganarse cierto respeto en la comunidad, ya que además administraba el hogar y la economía doméstica. Además, le confiere esa sensibilidad psíquica especial, propia de las brujas, que le permite presagiar la funesta muerte de uno de sus vástagos, la misma que se considera que inspiró el drama más famoso del repertorio de Shakespeare.

Algunas investigaciones más recientes, como las de Matthew Steggle, aportan pistas sobre posibles periodos de convivencia en Londres. Y el epitafio de Agnes en la Holy Trinity Church de Stratford la define como "madre amada" y "gran regalo", lo que sugiere un fuerte vínculo emocional con su familia.

Lo que está claro es que 'Hamnet' no pretende ser una biografía académica de Agnes, a quien en la película da vida la actriz Jessie Buckley, pero sí ofrece una reimaginación plausible de una figura históricamente menospreciada, dando voz a aquello que los documentos no pueden registrar, la experiencia de la maternidad, el dolor por la mayor de las pérdidas y el silencio de una mujer que vivió a la sombra del dramaturgo más célebre de la historia.