La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sirat', candidata a dos galardones

La ceremonia de entrega se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 16 de marzo
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2025: la española Karla Sofía Gascón, nominada como mejor actriz
La cuenta atrás para la gran noche del cine ya está en marcha. La Academia de Hollywood ha hecho pública este jueves 22 de enero la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026, despejando por fin una de las incógnitas más esperadas de la temporada y dando el pistoletazo de salida a semanas de análisis, quinielas y debates.
Tras meses de estrenos, festivales y campañas intensas, las películas y profesionales que competirán por la estatuilla dorada ya tienen nombre y apellido.
La ceremonia de entrega se celebrará, como es tradición, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, epicentro mundial del séptimo arte, el próximo 16 de marzo, en una gala que volverá a reunir a las grandes estrellas de la industria y a concentrar la atención mediática internacional.
La lista completa de los nominados
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankstenstein
- Los Pecadores
- Kokuho
- The ugly stepsister
- La hermanastra fea
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los Pecadores
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning por 'Valor sentimental'
- Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'
- Wunmi Mosaku por 'Los pecadores'
- Amy Madigan por 'Weapons'
- Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård por Valor Sentimental
Mejor cortometraje de acción real
- 'Butcher's Stain'
- 'A Friend of Dorothy'
- 'Jane Austen's Period Drama'
- 'The Singers'
- 'Two People Exchanging Saliva'
Mejor película
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Sueños de trenes
Mejor director
- Chloé Zhao
- Josh Safdie
- Paul Thomas Anderson
- Joachim Trier
- Ruan Coogler
Mejor actor
- Timothée Chalamet
- Leonardo DiCaprio
- Ethan Hawke
- Michael B. Jordan
- Wagner Moura
Mejor actriz
- Jessie Buckley
- Rose Byrne
- Emma Stone
- Kate Hudson
- Renate Reinsve
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Los Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankstestein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
Mejor vestuario
- 'Avatar: Fuego y ceniza'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Los pecadores'
Mejor película internacional
- 'El agente secreto'
- 'Un simple accidente'
- 'Valor sentimental'
- 'Sirat'
- 'La voz de Hind Rajab'
Mejor canción original
- 'Diane Warren: Relentless'
- 'Las guerreras k-pop'
- 'Los pecadores'
- 'Viva Verdi'
- 'Sueños de trenes'
Mejor película de animación
- 'Arco'
- 'Elio'
- 'Las guerreras k-pop'
- 'Little Amélie'
- 'Zootrópolis 2'
Mejor película documental
- 'The Alabama Solution'
- 'Come See Me in the Good Light'
- 'Cutting through Rocks'
- 'Mr. Nobody against Putin'
- 'The Perfect Neighbor'
Mejor cortometraje documental
- 'All the Empty Rooms'
- 'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
- 'Children no More: Wee and Are Gone'
- 'The Devil Is Busy'
- 'Perfectly a Strangeness'
Mejor diseño de producción
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
Mejor canción original
- 'Diane Warren: Relentless'
- 'Las guerreras k-pop'
- 'Los pecadores'
- 'Viva Verdi'
- 'Sueños de trenes'
Mejor cortometraje de ficción animado
- 'Butterfly'
- 'Forevergreen'
- 'The Girl Who Cried Pearls'
- 'Retirement Plan'
- 'The Three Sisters'
Mejor montaje
- Stephen Mirrione por 'F1: La película'
- 'Ronald Bronstein & Josh Safdie' por 'Marty Supreme'
- Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra'
- Olivier Bugger Coutté por 'Valor sentimental'
- Michael P. Shawver por 'Los pecadores'
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams