La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sirat', candidata a dos galardones

La ceremonia de entrega se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 16 de marzo

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2025: la española Karla Sofía Gascón, nominada como mejor actriz

La cuenta atrás para la gran noche del cine ya está en marcha. La Academia de Hollywood ha hecho pública este jueves 22 de enero la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026, despejando por fin una de las incógnitas más esperadas de la temporada y dando el pistoletazo de salida a semanas de análisis, quinielas y debates.

Tras meses de estrenos, festivales y campañas intensas, las películas y profesionales que competirán por la estatuilla dorada ya tienen nombre y apellido.

La ceremonia de entrega se celebrará, como es tradición, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, epicentro mundial del séptimo arte, el próximo 16 de marzo, en una gala que volverá a reunir a las grandes estrellas de la industria y a concentrar la atención mediática internacional.

La lista completa de los nominados

Mejor maquillaje y peluquería

Frankstenstein

Los Pecadores

Kokuho

The ugly stepsister

La hermanastra fea

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los Pecadores

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Wunmi Mosaku por 'Los pecadores'

Amy Madigan por 'Weapons'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Sean Penn por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård por Valor Sentimental

Mejor cortometraje de acción real

'Butcher's Stain'

'A Friend of Dorothy'

'Jane Austen's Period Drama'

'The Singers'

'Two People Exchanging Saliva'

Mejor película

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Sueños de trenes

Mejor director

Chloé Zhao

Josh Safdie

Paul Thomas Anderson

Joachim Trier

Ruan Coogler

Mejor actor

Timothée Chalamet

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

Wagner Moura

Mejor actriz

Jessie Buckley

Rose Byrne

Emma Stone

Kate Hudson

Renate Reinsve

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Los Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankstestein

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Mejor vestuario

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Los pecadores'

Mejor película internacional

'El agente secreto'

'Un simple accidente'

'Valor sentimental'

'Sirat'

'La voz de Hind Rajab'

Mejor canción original

'Diane Warren: Relentless'

'Las guerreras k-pop'

'Los pecadores'

'Viva Verdi'

'Sueños de trenes'

Mejor película de animación

'Arco'

'Elio'

'Las guerreras k-pop'

'Little Amélie'

'Zootrópolis 2'

Mejor película documental

'The Alabama Solution'

'Come See Me in the Good Light'

'Cutting through Rocks'

'Mr. Nobody against Putin'

'The Perfect Neighbor'

Mejor cortometraje documental

'All the Empty Rooms'

'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'

'Children no More: Wee and Are Gone'

'The Devil Is Busy'

'Perfectly a Strangeness'

Mejor diseño de producción

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Los pecadores'

Mejor canción original

'Diane Warren: Relentless'

'Las guerreras k-pop'

'Los pecadores'

'Viva Verdi'

'Sueños de trenes'

Mejor cortometraje de ficción animado

'Butterfly'

'Forevergreen'

'The Girl Who Cried Pearls'

'Retirement Plan'

'The Three Sisters'

Mejor montaje

Stephen Mirrione por 'F1: La película'

'Ronald Bronstein & Josh Safdie' por 'Marty Supreme'

Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra'

Olivier Bugger Coutté por 'Valor sentimental'

Michael P. Shawver por 'Los pecadores'

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejores efectos visuales