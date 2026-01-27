Así están 'Los Ángeles de Charlie' 50 años después

Katie Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunirán en abril por el 50 aniversario de la icónica serie de televisión

Las secuelas más cutres (pero entrañables) de las películas míticas de los 70 y 80

Compartir







Cuando 'Los ángeles de Charlie' irrumpió a mediados de los años 70 le dio un buen revolcón a la parrilla televisiva, al presentar a tres mujeres inteligentes, resolutivas y protagonistas absolutas de la acción sin necesidad de depender de figuras masculinas. Hoy Katie Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd (más Farrah Fawcett, que falleció en 2009) son un icono pop y las tres se reunirán para celebrar el 50 aniversario de la icónica serie en el PaleyFest que se celebrará, precisamente, en Los Ángeles el próximo abril.

'Los ángeles de Charlie', que se centraba en tres mujeres que trabajaban para una agencia privada de detectives, se emitió entre 1976 y 1981 introduciendo una nueva narrativa de empoderamiento femenino en un género tradicionalmente dominado por hombres.

PUEDE INTERESARTE Las 20 mejores series de los 80 que puedes volver a disfrutar hoy

Muchos años después llegaría la pantalla grande con dos películas, 'Los ángeles de Charlie' (2000) y su secuela, 'Los Ángeles de Charlie: al límite' (2003), en las que el trío protagonista estaba formado por Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore; y un reboot en 2019 con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Ninguna de ellas tuvo el impacto cultural de la serie setentera.

Kate Jackson, la vida lejos de los focos

Kate Jackson dio vida a Sabrina Duncan, y tanto delante como detrás de las cámaras fue el cerebro estratégico del trío original. Tras abandonar la serie en 1979, desarrolló una sólida carrera en televisión durante los años ochenta, destacando en series como 'El Espantapájaros y la señora King', que la consolidó como una de las actrices más respetadas del prime time estadounidense.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde finales de los años noventa, Jackson optó por alejarse progresivamente de la industria, reduciendo sus apariciones públicas al mínimo. Superó un cáncer de mama a comienzos de los 2000, experiencia que marcó profundamente su visión vital. Desde entonces ha priorizado una vida discreta, y a sus 77 años está centrada en el bienestar personal, la escritura ocasional y el contacto selectivo con el mundo del espectáculo.

Jaclyn Smith, empresaria de éxito

Jaclyn Smith fue la única actriz que permaneció durante las cinco temporadas completas de la serie interpretando a Kelly Garrett. Tras el final, mantuvo una activa carrera interpretativa, pero su gran giro profesional llegó con su incursión en el mundo empresarial.

Desde los años ochenta, Smith ha construido un imperio comercial vinculado a la moda, el diseño y la belleza, con líneas de ropa, cosmética, pelucas y productos de estilo de vida que han alcanzado enorme éxito en el mercado norteamericano. Su marca personal es hoy una de las más longevas creadas por una estrella televisiva. A sus 80 años, sigue al frente de sus negocios y es muy activa en redes sociales.

Cheryl Ladd, constancia y versatilidad

Cheryl Ladd (Kris Munroe) se incorporó a la serie en la segunda temporada para sustituir a Farrah Fawcett, un reto complejo que superó con solvencia y carisma. Tras el final de la producción, desarrolló una prolífica carrera en cine, televisión y música.

Ha participado en numerosas películas para televisión, series dramáticas y producciones independientes, además de lanzar varios discos como cantante. A sus 74 años sigue trabajando con regularidad, especialmente en televisión, manteniendo una presencia constante en la industria.

Más allá de sus trayectorias individuales, la influencia de Jackson, Smith y Ladd sigue viva en la ficción contemporánea, en el empoderamiento femenino en pantalla y en la nostalgia colectiva de varias generaciones. La última vez que las tres se reunieron públicamente fue en los Premios Emmy de 2006. Volver a ver a los ángeles de Charlie 20 años después será todo un hito cultural y nostálgico.