Telecinco estrena esta noche Pura sangre, una de sus grandes apuestas de ficción del año

En Telecinco hoy es noche de estreno, la cadena lanza 'Pura sangre', una de sus grandes apuestas de ficción del año, una serie que llega al prime time con ambición y vocación de gran relato familiar. Al frente del reparto, Ángela Molina encarna a la matriarca de una saga, marcada por el peso del apellido y los secretos heredados.

El elenco es uno de los grandes atractivos de la producción, junto a Molina, nombres como Maya Salamanca o Pedro Casablanc dan vida a personajes complejos, llenos de claroscuros, donde nadie es completamente inocente.

La desconfianza y la tensión atraviesan cada diálogo, en una historia donde las apariencias engañan y las lealtades se ponen a prueba

La serie apunta maneras desde sus primeros capítulos, Intriga, historias de amor, heridas sin cerrar y conflictos latentes construyen un relato que avanza entre el drama familiar y el thriller. Todo está medido para mantener la tensión y sembrar dudas en el espectador desde el primer episodio.

La acción se desarrolla en La Galana, una finca de quince mil hectáreas dedicada, entre otras actividades, al cultivo de girasol y cebada y a la cría de caballos de pura raza

Un entorno de belleza imponente, rodado en su mayoría en exteriores, que aporta realismo y espectacularidad a la narración. pero bajo ese paisaje idílico se esconde la oscuridad. La familia Acuña del Monte no es una familia cualquiera y un crimen lo cambia todo: un envenenamiento que destapa secretos largamente enterrados y activa la vertiente más cercana al thriller. A partir de ahí, el pasado regresa con fuerza y nada vuelve a ser lo que parecía.

'Pura sangre' se presenta como un drama de gran formato que combina intriga y emoción, con un pulso narrativo pensado para atrapar al espectador