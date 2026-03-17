La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha condenado el rechazo de la perpetua al asesino de su hija: todavía no saben dónde está su cuerpo

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Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven valenciana asesinada en 2019 y cuyo cadáver, descuartizado, nunca ha sido encontrado, ha lamentado que el pleno del Congreso vaya a rechazar extender la prisión permanente a este tipo de casos y ha dicho que no parará hasta conseguir este cambio en el Código Penal.

Visiblemente afectada, Burón ha hecho estas declaraciones este martes ante los periodistas tras el debate del Congreso de la toma en consideración de una ley del PP para extender la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cuerpo de la víctima, que decaerá, porque han anunciado su oposición a esta medida el PSOE y grupos como Sumar, PNV, ERC, Junts o Podemos, que forman mayoría en la Cámara Baja.

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Un mensaje hacia los políticos

"Mi hija, hace seis años y medio que no sé dónde está y que yo tenga que oír aquí en el Congreso que es que eso es legislar en caliente, legislar sin sentimientos, barbaridades (...) Si fuera su hija, ¿opinarían igual?.", se ha preguntado ante la prensa, tras señalar que no esperaba este desenlace, puesto que en la anterior legislatura una iniciativa similar, entonces del PP y Ciudadanos, sí fue tomada en consideración.

A los diputados les ha dicho que es "es muy fácil desde el sillón decir lo que el partido opina" y ha agregado: "Político eres hoy; mañana, dentro de tres años, cuatro años, no se sabe, y padre eres toda la vida y padre y madre eres hasta que te mueres. “Tenemos que luchar por nuestros hijos, porque somos padres. Pero hoy no va a salir adelante hoy, pero el año que viene voy a ir a por todas. Hasta que esta ley no salga hacia delante no voy a parar, igual que hice cuando conseguí la prisión permanente revisable para el asesino de mi hija”

La madre de Marta Calvo ha recalcado que volverá y no parará hasta que la ley salga adelante, como tampoco paró hasta "hacerle justicia" a su hija y conseguir la prisión permanente revisable para su asesino: “No me lo esperaba, pensaba que se iba a tomar en consideración. No me esperaba que esto se quede aquí, pero volveré. El año que viene volveré aquí. Esta ley tiene que salir hacia delante, porque España así lo quiere”.

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El asesino de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, fue finalmente condenado por el Tribunal Supremo a prisión permanente revisable como autor del este crimen y recibió penas adicionales que suman 137 años por los otros dos asesinatos y seis tentativas.

El testimonio de Mariano Navarro

Junto a Burón, que ha anunciado que acudirá a la votación del Congreso, ha hablado ante los medios Mariano Navarro, presidente de la Fundación Marta Calvo Burón y psicólogo, quien ha denunciado que el debate del Congreso ha sido "un insulto para todas las víctimas" y una "revictimización total de un sufrimiento indescriptible".

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"Debería de caérseles la cara de vergüenza. Esto no puede continuar así (...). No buscamos ningún tipo de venganza, buscamos simplemente justicia, y aquí se ha demostrado una ausencia total de empatía y de humanidad por una gran cantidad de personas que están ocupando un sillón votado por los españoles", ha señalado.

Además, ha apuntado que "la ocultación de un cadáver intencionadamente por un sujeto que sabe perfectamente dónde está y calla" interfiere en la elaboración de un "duelo sano" y mantiene a las víctimas en un "sufrimiento constante".