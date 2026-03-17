Alberto Rosa 17 MAR 2026 - 18:52h.

El marido de Francisco Cadenas ve un "fallo" de la Guardia Civil al inspeccionar la casa de los detenidos en 2017 con poca luz

El ‘error’ que cometió uno de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas y que les acabó delatando

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El caso de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos, Badajoz, desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos han sido hallados nueve años después en la casa de unos vecinos continúa avanzando y dejando detalles sobre el crimen. Se investiga el posible móvil de los presuntos asesinos, tras determinar la el análisis forense preliminar que Cadenas murió golpeada, amordaza, atada y desnuda de cintura para abajo.

Al parecer, los hermanos detenidos ahora por su muerte estaban obsesionados con ella. Los dos detenidos, ‘Juli’ y ‘Lolo’ incluso siguieron comentando aspectos físicos e íntimos de la víctima años después de su asesinato, según revelan las grabaciones de los micrófonos que la UCO colocó tanto en la vivienda como el coche de ambos.

El marido de Francisca Cadenas, Diego Meneses, se ha reconocido “muy aliviado” con el trabajo desarrollado por “la UCO y toda la Guardia Civil” para el esclarecimiento de la desaparición de su mujer. Sin embargo, habla de un “único fallo” en la inspección de la casa de los dos hermanos en 2017, según recoge Europa Press.

"Tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela"

“Tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela” y sin llegar a pasar a una habitación en la que supuestamente los dos detenidos indicaron a los agentes que se encontraba durmiendo un familiar, ha relatado Meneses.

"Ahí están los vecinos que ahí (en la casa de los dos detenidos) se anduvieron (la Guardia Civil) tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela y enseguida dijeron 'vamos para atrás que aquí no hay nada'", ha señalado; al tiempo que ha añadido que los agentes "registraron todas las casas (de todos los vecinos de la calle) pero ésa (la de los dos hermanos ahora detenidos) se registró tres metros con una luz apagada".

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"No sé por qué no se registró. Aquí se registraron todas las casas (de los vecinos) pero ésa se registró tres metros con una luz apagada", ha espetado Meneses, quien ha añadido que "si se hubiese registrado (la vivienda de los dos hermanos) se hubiese dado" con su mujer y "claro que se hubiese resuelto" el caso la primera noche.

Uno de los hijos fue a preguntar la noche de la desaparición a la casa de los hermanos

Cabe recordar que uno de los hijos del matrimonio fue a preguntar a casa de los hermanos, pidiendo que le dejaran entrar. Los hermanos se negaron con la excusa de que estaban cuidando a un tío enfermo, ha explicado el periodista de sucesos Nacho Abad en el programa ‘Herrera en Cope’.

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Además de la habitación con el bulto, que los hermanos insistieron que se trataba de un familiar enfermo, se prohibió a los agentes su entrada en una habitación cerrada que, según ellos, era un taller desordenado. Esos dos hechos son para Abad un “error” de los agentes fruto de la falta de experiencia en crímenes de este tipo en la zona.