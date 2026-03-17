Aparecen las primeras pistas sobre como va a ser el tiempo en Semana Santa y podría ser lluviosa y fría

Tiempo revuelto en los próximos días con lluvias, nieve y un adelanto de una Semana Santa más fría y húmeda de lo habitual

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Son días algo aislados, pero el tiempo va a cambiar ligeramente en los próximos días. La llegada de un frente asociado a una borrasca provocará un aumento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones, en general débiles, en buena parte de la península.

Donde más se notará este episodio será en Canarias. La borrasca Therese, ya está dejando algunos chubascos, con acumulaciones que por el momento oscilan entre 1 y 10 litros por metro cuadrado. Sin embargo, lo más importante está por llegar, ya que a lo largo del episodio se podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del archipiélago.

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Nevadas en zonas de cumbre

Además de la lluvia, también habrá que prestar atención a la nieve. Se esperan nevadas en zonas altas, especialmente en las cumbres de La Palma y Tenerife. Estos episodios podrían dejar acumulaciones significativas en áreas de mayor altitud.

A pesar de que todavía quedan aproximadamente dos semanas para la Semana Santa, el patrón meteorológico seguirá siendo inestable. Los modelos apuntan a una anomalía húmeda para ese periodo, lo que indica que las precipitaciones podrían seguir siendo protagonistas.

Temperaturas por debajo de lo habitual

En cuanto a las temperaturas, los mapas muestran una anomalía negativa en buena parte del país. Esto se traduce en valores ligeramente por debajo de lo normal para la época.