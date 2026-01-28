La muerte de Giorgio Armani y Valentino Garavani marca el final de una era en la alta costura

El fallecimiento de Giorgio Armani y Valentino Garavani marca el final de una era irrepetible en la alta costura, los grandes emperadores de la moda, aquellos que construyeron imperios inseparables de su propio nombre, dejan un legado impagable que hoy pesa y mucho sobre las pasarelas. La pregunta es ¿quién sostiene ahora el timón de las casas más poderosas del lujo?

La alta costura de París responde con una consigna clara: el show debe continuar, el duelo por Valentino se transforma en homenaje de la mano de Alessandro Michele, quien firma un desfile cargado de simbolismo y respeto. El creativo italiano, al frente de la maison desde 2024, afronta el desafío de ocupar el trono con la solvencia que ya demostró durante ocho años revolucionando Gucci.

Bajo su inconfundible melena, Michele confirma que el talento no entiende de herencias, sino de visión

Tampoco Giorgio Armani abandonó nunca del todo su imperio. Falleció en septiembre, a los 91 años, prácticamente con las botas puestas, tras seguir cerrando sus desfiles hasta el final. Hoy es su sobrina, Silvana Armani, quien preserva el brillo del apellido al frente de Armani Privé.

Su última colección, titulada Jade, es una declaración poética: una oda a la vida eterna y a la continuidad de una firma que se resiste al paso del tiempo

En Dior, el jardín también ha cambiado de manos, Jonathan Anderson protagoniza uno de los debuts más esperados de la temporada tras su salida de Loewe. Sustituye a Maria Grazia Chiuri, que lideró la casa francesa durante ocho años, y lo hace con una propuesta que deja claro que Dior entra en una nueva etapa creativa, más experimental y audaz.

Y si hablamos de herencias complejas, Chanel sigue siendo el mayor de los desafíos. Matthieu Blazy toma las riendas de la casa fundada por Coco Chanel y moldeada durante décadas por Karl Lagerfeld.

Su llegada no pasa desapercibida, referencias oníricas, ecos de Alicia en el País de las Maravillas y la española Laura Ponte como imagen de un debut que busca reescribir el lenguaje de la maison sin traicionar su ADN.

Los emperadores ya no están, pero sus herederos han tomado posiciones, la alta costura vive un momento de transición histórica, donde el peso del pasado convive con la urgencia del futuro

Y en ese delicado equilibrio, la moda demuestra, una vez más, que siempre encuentra la forma de reinventarse.