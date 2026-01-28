Alberto Rosa 28 ENE 2026 - 17:45h.

El guitarrista sufrió una lesión muscular en diciembre que obligó a la banda a aplazar su concierto en Donosti a febrero

Amaral aplaza el concierto de La Palma y otras dos citas musicales por la infección respiratoria de la cantante

Amaral no terminó 2025 de la mejor forma. Su guitarrista y 50% del dúo, Juan Aguirre, sufrió una lesión muscular en diciembre que le limitaba “de forma severa” y le exigía “un proceso de recuperación más largo del esperado”. Ello obligó a la banda zaragozana a aplazar su concierto en Donosti, pasando del 20 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Menos de dos meses después y tras haber realizado un constante trabajo de recuperación, Amaral ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que anuncian que Juan Aguire está de vuelta y que la gira ‘Dolce Vita’ se retomará con total normalidad en febrero.

Ha sido el propio artista el que lo ha comunicado en un vídeo grabado en una azotea de Madrid. “Como sabéis, el pasado mes de diciembre me rompí. Tuvimos que aplazar el concierto de Donosti y me resultó imposible participar en algunas colaboraciones con amigos y compañeros que teníamos previstas. Me concentré en superar la lesión y recuperarme lo antes posible".

El zaragozano continúa el vídeo hablando del proceso de recuperación. “Al principio fue descanso casi total. Me han acompañado muchos libros. Es imposible reflejar en un post toda la música que me ayudó a no venirme abajo. Imagino que el montón de textos que me vinieron a la cabeza se convertirán en canciones en algún momento".

Aguirre también ha querido contar en qué se ha centrado durante estos días. "Después vino la segunda fase: ejercicio físico, entrenamiento, cada día un poco más. Quiero agradecer cada uno de los mensajes de cariño y ánimo recibidos y deciros que estoy deseando volver a tocar en directo".

Finalmente, Aguirre se despide con la promesa de reencontrarse con los fans de Amaral en breve. “Nos vemos muy pronto en febrero. Gracias por estar ahí". El próximo concierto de Amaral, y el primero de 2026, será el 7 de febrero en Avilés (Asturias).