El dúo Amaral aplazará el concierto que tenía previsto dar el 27 de septiembre en La Palma hasta el 18 de octubre debido a una infección respiratoria de la cantante, según han anunciado a través de sus redes sociales.

Al final del último concierto de su gira Dolce Vita Tour, el pasado sábado en Tarragona, Eva Amaral tuvo una "crisis respiratoria derivada de una infección en las vías altas", por la que tuvo que ser atendida por un equipo sanitario al bajar del escenario.

La infección estuvo causada "por una bronquitis y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona", ha explicado el grupo aragonés.

Pospuestas las actividades musicales durante dos semanas

"Por esa razón y siguiendo indicaciones médicas, nos vemos obligados a posponer las actividades musicales previstas las dos próximas semanas", ha agregado.

Además del concierto de La Palma, se han suspendido su participación en el ciclo 'Local de ensayo' de Europa FM el 25 de septiembre y su colaboración en Vigo en un concierto de Eladio y los Seres Queridos el 3 de octubre.

Las entradas adquiridas para el concierto del 27 de septiembre en La Palma seguirán siendo válidas "sin necesidad de trámites adicionales" y quienes lo deseen podrán solicitar la devolución del importe.