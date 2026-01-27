La cantante destaca por su propuesta oscura e introspectiva, con canciones que han inundado TikTok en las que habla sobre la ansiedad y la salud mental

El nombre de Sofia Isella empieza a hacerse un hueco en la escena de la industria musical. Aunque para muchos aún sea una incógnita, su trayectoria, sin embargo, apunta claramente a una artista en pleno auge. Tras haber sido telonera de Taylor Swift en varias fechas de 'The Eras Tour', Isella dará ahora un nuevo salto al ser la artista invitada en la próxima gira de Florence + The Machine, un respaldo que la sitúa en el radar como una de las promesas del sector a nivel internacional.

Uno de los rasgos que distingue a Isella es su formación musical. Desde muy joven, la estadounidense estudió violín y composición, influida por artistas como Lorde, Lana del Rey, Fiona Apple y Radiohead, pero también por compositores clásicos y bandas sonoras. Una mezcla difícil de encasillar y que la ha colocado inevitablemente en el circuito de lo alternativo.

De telonera de Taylor Swift al Madison Square Garden

De ahí que, cuando fue anunciada como telonera de Swift para abrir sus conciertos en Wimbledon, muchos se preguntaran cómo encajaría su propuesta -oscura, introspectiva y minimalista- en un espectáculo como el de la intérprete de 'Fortnight', que nada tiene que ver con el estilo de Isella. La respuesta llegó rápido: fue precisamente por ese contraste.

Ahora, su incorporación como telonera de Florence + The Machine para su show en Madison Square Garden con tan solo 20 años de edad no sorprende a quienes han seguido su carrera, porque, en este caso, la afinidad es evidente. Florence Welch no suele elegir al azar, y el fichaje de Isella parece más una relación creativa que una estrategia comercial.

Este nuevo paso sitúa a la artista en una posición más cercana a su terreno, alejándola definitivamente de la etiqueta de artista emergente apadrinada por una estrella pop.

Sus canciones y estética

Las canciones de Isella se centran en la ansiedad, la identidad, el sexo, el feminismo, el cambio climático, la presión social y la salud mental.

Temas como 'Everybody Supports Women' y 'Hot Gum' han sido tendencia en TikTok y la han llevado, precisamente, a compartir escenario con Taylor Swift y Halsey. Cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram, de los cuales forman parte estrellas como Rosalía, Ashton Kutcher, Channing Tatum, Penélope Cruz, el hermano de Kate Middleton y Fedez, entre otros.

La cantante no tiene miedo a los prejuicios ni a ser encasillada. Tampoco criticada. Se dice que su escritura, pese a haber sido una de las más llamativas, también ha sido de las más incómodas para algunos sectores -mayoritariamente hombres- que no terminan de entender su discurso.

Su estética, que no se aleja del grunge, tampoco ha pasado desapercibida: tonos oscuros, looks holgados y un aspecto un tanto caótico. Ella se define a sí misma como 'A Slut for Words'.