Los agentes 'ocultaron' la muerte de María Paloma para tener tiempo para recopilar las pruebas necesarias

El presunto asesino de María Paloma transfirió, a su favor, dinero de las cuentas de la víctima y de su tío en Huesca

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Los investigadores ocultaron la muerte de María Paloma a la mayoría de sus familiares hasta el pasado viernes, pese a que encontraron su cadáver el pasado 18 de enero en Columbo, Huesca. La Guardia Civil protegió así la investigación sobre el crimen de la mujer de 53 años ocurrido el pasado 18 de enero, y les dio tiempo para recopilar las pruebas necesarias que llevaron a la detención de su todavía marido, C.V, y su actual pareja sentimental, J.J .

El cuerpo de María Paloma B. fue hallado en el barranco de La Palomera en Colungo (Huesca) hace dos meses, pero la noticia de su muerte no se difundió a propósito para evitar que se truncara la investigación de la UCO. Casi nadie sabía de la muerte de la vecina de Barbastro y no ha sido hasta la pasada semana que se hizo oficial su desaparición, según ha informado El Periódico de Aragón .

Cronología del crimen machista

La investigación, que en un inicio apuntaba a un suicidio, fue acumulando pruebas forenses y otras pistas que llevaron a pensar en un asesinato machista, como ha ido evolucionando el caso de María Paloma, 54 días después de que se encontrara su cuerpo sin vida .

Fue un grupo de turistas que paseaba por el paraje natural oscense los que alertaron a los servicios de emergencia de la presencia de un cadáver en el fondo del barranco de La Palomera. Las primeras pesquisas fueron la identificación del cuerpo, que carecía de cualquier documento de identificación. A esto le siguió la autopsia realizada que determinó la muerte violenta y descartó la primera hipótesis del suicidio.

A partir de ahí, los investigadores de la Guardia Civil han ido atando cabos y recabando indicios hasta llegar a los dos hombres, vinculados a la víctima. Uno de ellos su marido oficialmente, aunque ya separados y el principal sospechoso del crimen, su actual pareja.