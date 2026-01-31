Shakira rompe el Guiness record con la gira hispana más taquillera de la historia

telecinco.es 31 ENE 2026 - 11:30h.

Las Mujeres Ya No Lloran Tour ha recaudado 421. 6 millones de dólares

Billboard confirmó que Shakira se convirtió en la artista con la gira con las mayores ganancias en la historia de la música latina. Las Mujeres Ya No Lloran Tour , la gira de la artista colombiana, ganadora de los premios GRAMMY®y Latin GRAMMY®, ha recaudado 421. 6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios. Esta cifra eclipsa el récord previo establecido por la gira de Luis Miguel (2023-2024), de 409.5 millones de dólares.

“La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, dijo Shakira.

Recientemente, Shakira lanzó el tema principal“Zoo” para el exitoso largometraje Zootopia 2, que ha dominado las salas de cine y ha recaudado más de 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera en la historia de Disney. La canción es interpretada por Shakira y fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira, y actualmente supera los 500 millones de reproducciones en todas las plataformas. Más música nueva está por llegar de cara a 2026, mientras Shakira continúa construyendo sobre el éxito monumental alcanzado durante el último año.