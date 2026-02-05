Harrison Ford abre la puerta a su retirada: “Si se acaba aquí, es más que suficiente”

El actor, de 83 años, insinúa que su papel en la serie 'Terapia sin filtro' podría ser el último de su carrera

Cuando Indy encontró a Marty: Michael J. Fox vuelve a la actuación en la serie de Harrison Ford

Harrison Ford lleva tantos años en la industria que ya cuesta recordar un momento sin él en pantalla. Sus papeles como Han Solo, Indiana Jones o Rick Deckard han marcado a varias generaciones, pero incluso para el héroe por excelencia de Hollywood la jubilación es una opción cada vez más real a sus 83 años.

Ford ha insinuado la posibilidad de una retirada del cine durante un evento organizado por Apple TV+ con motivo de la tercera temporada de la serie 'Terapia sin filtro', en la que interpreta a un terapeuta que vive con Parkinson. "Si se acaba aquí, es más que suficiente", dijo según recoge 'The Hollywood Reporter', sembrando la duda entre fans y medios.

Un papel distinto a los otros

El actor también reconoce que este papel ha sido realmente especial para él, quizás por lo distinto que es a todo lo demás que ha hecho. "Este ha sido un trabajo diferente para mí, y llevo mucho tiempo haciéndolo. Es muy especial, me nutre de verdad y me hace sentir que lo que hacemos tiene valor e importancia. Busco eso en mi vida y me alegra haberlo encontrado aquí”, admitía, antes de soltar que si este fuese su último gran capítulo estaría satisfecho.

Es la primera vez que Ford se expresa así de explícitamente, aunque no es la primera vez que menciona la jubilación de una manera algo ambivalente. Hace años, cuando le preguntaron en otra entrevista con 'Variety' si tenía planes de retirarse, su respuesta fue mucho más directa: “No… ellos también necesitan personas mayores para interpretar papeles de personas mayores”.

"El contacto humano esencial"

El actor de 'Blade Runner' acumula ya más de seis décadas de carrera, con más de 60 películas a sus espaldas. No es un tipo que saque una calculadora y empiece a contar días libres. En entrevistas previas ha dicho que le sigue gustando “el contacto humano esencial” que proporciona trabajar con gente creativa, que es divertido colaborar con otros artistas, incluso aunque sean ajenos a sus propios intereses, como cuando accedió a participar en 'Capitán América: Brave New World'.

Hasta ahora no parecía tener intención de colgar las botas mientras le siguieran surgiendo trabajos estimulantes. Y el que hace en 'Terapia sin filtros', una rara combinación de drama y comedia, definitivamente lo es. Lejos del látigo de Indiana Jones o de las persecuciones espaciales de 'Star Wars', Ford ha encontrado una profundidad emocional que parece haberle gustado. Tanto como para pensar en que sería un cierre perfecto. En cualquier caso, el intéprete sigue ligado a la serie de Apple TV para llevar a cabo su cuarta temporada. Si el doctor Paul Rhoades termina siendo su último papel, probablemente ni él mismo lo sepa.