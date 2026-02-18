Sabina reaparece en un acto íntimo para recoger la Medalla de Honor de la SGAE

En cifras, suma más de 400 canciones registradas en SGAE

Joaquín Sabina ha reaparecido en las últimas horas para recoger en un acto íntimo celebrado en Madrid la Medalla de Honor 2025 que le otorgó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en reconocimiento a "su larga y exitosa trayectoria artística", según informa su web.

Muy sonriente, como aparece en la imagen que acompaña la información, el jienense fue el protagonista de un acto "muy emotivo" que se llevó a cabo este martes en la sede de SGAE y a él asistieron muy pocas personas, entre ellas, su amigo y colaborador Leiva y el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Leiva fue precisamente la persona que, ante la ausencia de Sabina por "compromisos profesionales", recogió la distinción en su nombre en el acto que se celebró el pasado 21 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La Medalla de Honor es la máxima distinción con la que SGAE rinde tributo a autoras y autores de largo recorrido en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical y que han contribuido "a enriquecer el fértil patrimonio cultural español".

En la concesión a Sabina de este reconocimiento se señaló que "ha sido elevado popularmente a la categoría de figura de referencia de la música contemporánea en español" y que, en cifras, suma más de 400 canciones registradas en SGAE, supera los diez millones de álbumes físicos vendidos y más de dos mil millones de escuchas digitales durante una larga trayectoria de casi medio siglo.