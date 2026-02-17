Hoy se cuenta no solo como un relato de pérdida, sino también como un acto de memoria

Un grafiti con la imagen de Bad Bunny junto al niño Liam reivindica en Barcelona la paz frente a Trump: "Era un mensaje necesario"

Compartir







Fue la peor tormenta de nieve desatada en los Pirineos, diez montañeros salieron aquel día a la montaña convencidos de que sería una excursión más, una jornada de disfrute en un entorno que conocían bien. El cielo estaba despejado, el paisaje ofrecía una de esas estampas limpias y silenciosas del invierno. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir.

Pero en la alta montaña, todo puede cambiar en segundos. La montaña torb, un fenómeno extremo capaz de levantar la nieve del suelo y lanzarla como si fueran cuchillas de hielo. La temperatura cayó en picado, más de veinte grados en apenas unos minutos. Lo que antes era un día perfecto se transformó en una trampa blanca.

PUEDE INTERESARTE Lunes de Carnaval en Cádiz, la gente se echa a las calles para celebrar su día grande

La visibilidad desapareció. La nieve golpeaba con violencia y cada paso se hacía más difícil. La montaña, de pronto, dejó de ser un lugar de aventura para convertirse en un escenario hostil, implacable.

Nueve de ellos no lograron sobrevivir

No solo para las familias y los amigos de las víctimas, sino también para los equipos de rescate y para los protocolos de seguridad en montaña, que cambiaron tras aquella tragedia.

Hoy, esa historia llega a los cines en forma de película, y lo hace desde la memoria, el respeto y el recuerdo. Josep Maria Vila vuelve a mirar de frente a su pasado. “Es un homenaje a mis compañeros, a mis amigos, a mi novia. Darles voz y recordarlos”, explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para el actor que lo interpreta, meterse en su piel fue un reto. Revivir aquellos días, aquellas decisiones y aquel miedo, con el peso añadido de saber que todo está basado en una historia real. Una historia que aún duele.

A este mismo lugar han regresado ahora para dar las gracias al pueblo de Camprodon, que se volcó en la búsqueda, sin descanso, cuando la montaña guardaba silencio y cada minuto contaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una tragedia que dejó heridas, pero también lecciones. Que cambió la forma de entender los rescates en alta montaña. Y que hoy se cuenta no solo como un relato de pérdida, sino también como un acto de memoria.

Porque, como dice la película, Balandrau es un canto a la vida. A los que se fueron. A los que quedaron. Y a la esperanza de que recordar también es una forma de seguir adelante.