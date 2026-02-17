El teatro en España está viviendo un momento de gran éxito, donde las entradas se agotan en cuestión de minutos: los motivos

Antes de que los telones de teatros de toda España se levanten, ya hay quien se queda fuera. Cada vez hay más dificultades para conseguir entradas, cada vez hay más colas virtuales, cada vez con más frecuencia se cuelga el cartel de 'sold out'.

El teatro en España está viviendo un momento de gran éxito y en un momento en el que se aprecia cada vez más la tecnología y la inteligencia artificial, un espectáculo tan auténtico y tan cierto como el teatro está de moda. Al menos 140.000 afortunados ya han podido disfrutar de 'Una noche sin Luna', las entradas se agotan en menos de dos horas: "En Julio este sorprendente homenaje a Lorca vuelve a Barcelona para todos aquellos que se quedaron sin entradas".

"El teatro no es particularmente caro de hacer con respecto al cine o a la televisión, eso permite que sea mucho más inmediato. Tú puedes escribir sobre algo que está pasando en la actualidad y a los tres meses lo estás estrenando en una sala y creo que eso es lo que nos conecta mucho con la gente joven", explica Juan Diego Botto, autor y actor de la obra de teatro.

Por qué el teatro está siendo un éxito

'Casting Lear', una transgresora versión de Shakespeare, cuenta 110 funciones con aforo completo desde hace meses: "La gente está deseando ver algo que esté vivo y que sea verdad. Y que sea honesto, explica Andrea Jiménez, autora y actriz de la obra".

El teatro que alcanza cifras históricas y se recupera por fin del bajón de la pandemia. Actrices y actores consagrados se encuentran sobre las tablas mucho más que trabajo y prestigio: "Es que la experiencia de estar delante de la gente en estos momentos en los que hay un poco de caos en el ambiente, el teatro creo que es un asidero, un espacio para entendernos", explica Marta Nieto.

Según el Ministerio de Cultura, en el último año el 24,7% de los españoles se ha sentado en una butaca al menos una vez el triple que en 2022. Va a ser que sí, que la vida es puro teatro.