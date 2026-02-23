Se está colando en los primeros puestos de muchas listas musicales sin que ni siquiera nos adviertan de que es IA

Un estudio revela si la música generada por inteligencia artificial emociona más que la compuesta por humanos

Compartir







Cuando subimos un post en cualquier red social que tengamos, la aplicación nos recomienda una canción. Si nos gusta, es muy probable que busquemos al artista para ver más temas suyos. El problema viene cuando ese cantante no es real. Es lo que ha ocurrido con el artista Misael Rose, que no existe sino que está creado con inteligencia artificial.

Pese a no tener una carrera real detrás, se está colando en los primeros puestos de muchas listas musicales sin que ni siquiera nos adviertan de que es IA.

"La IA no tiene corazonadas, solo repite cosas", señala Carlos Jean

“Esto está muy bien y cuando voy a mirar ya simplemente con ver la portada digo me la han colado. Es de nuevo música hecha con inteligencia artificial", señala Arturo Paniagua, periodista musical. Se lo han colado a él, que lleva años en esta profesión. La cuestión es que no avisan.

50.000 canciones diarias se suben a plataformas hechas con inteligencia artificial. Es música, pero algo falla. “Hay una palabra muy bonita que es la corazonada, que no la utilizamos mucho, pero la IA no tiene corazonadas, solo repite cosas", señala Carlos Jean, músico y productor musical.

El productor Carlos Gin ha incorporado la IA a su trabajo

A base de repetir lo que ya han hecho otros, se colocan en lo más alto de las listas. “3,7 millones de oyentes mensuales y mira las canciones, 12.000.000, 5.000.000 se crean perfiles de Instagram con fotos generadas por inteligencia artificial, incluso vídeos muy logrados", añade Paniagua.

El productor Carlos Gin ha incorporado la IA a su trabajo, no a su proceso de creación: "Al final te preguntas, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Queremos realmente escuchar cosas repetidas y refritas o queremos tener esa maravilla de repente un día escuchar Yesterday?”. Sea como sea, esta tecnología parece que también ha encontrado un hueco en el mundo de la música.