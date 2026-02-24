Alejandro Sanz y Elena Rose: “magia pura” en su nuevo videoclip lleno de emoción

Emoción y complicidad en el nuevo videoclip de Alejandro Sanz y Elena Rose

Compartir







Alejandro Sanz vuelve a emocionar a su público con el estreno de su nuevo videoclip, una pieza cargada de sensibilidad y complicidad que protagoniza junto a Elena Rose, una de las artistas que se ha convertido en compañera de viaje clave en esta última etapa de su carrera.

El lanzamiento llega como una extensión natural del universo emocional de su más reciente trabajo discográfico, reforzando la conexión artística entre ambos.

En el video, interpretan la canción en un ambiente íntimo y cercano

Los cantantes construyen un relato donde las miradas, los gestos y la puesta en escena, marcado por la honestidad y la emoción.

La química entre los dos artistas es evidente y sostiene una narrativa visual que apuesta más por el sentimiento que por el artificio, dejando que la música y las interpretaciones hablen por sí solas.

El propio Alejandro Sanz ha definido el resultado como “magia pura”, una expresión que resume el espíritu del proyecto y la complicidad artística que comparte con Elena Rose.

PUEDE INTERESARTE Don Omar anuncia nueva fecha en Barcelona tras agotar entradas en Sevilla y Tenerife

Con este estreno, el cantante reafirma su capacidad para reinventarse sin perder su esencia, mientras continúa sumando colaboraciones que enriquecen su universo musical y conectan con nuevas generaciones de oyentes.