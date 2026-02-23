Muere Gregorio Morán, biógrafo de Adolfo Suárez y cronista de la Transición, a los 79 años

Entre sus obras se encuentran títulos en los que muestra su faceta como historiador del PCE

El periodista Gregorio Morán, historiador de la Transición y biógrafo de Adolfo Suárez, ha muerto hoy a los 79 años. Su trayectoria estuvo marcada por su obra Historia de una ambición y culminó con su incursión en la presidencia de Felipe González, El jugador de billar.

Aunque no es lo único que escribió. Entre sus obras se encuentran títulos en los que muestra su faceta como historiador del PCE, Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España. El precio de la Transición, El maestro en el erial o su controvertido ensayo sobre la cultura y el poder en la España democrática que tituló El cura y los mandarines son algunos de sus trabajos más notables.

Gregorio Morán y su recorrido por los medios

Gregorio Morán se caracterizó por su voz inconformista. Trabajó en diversos medios como 'Opinión' a 'Cambio 16', de 'Mundo Diario' a 'Diario 16' y, más recientemente, a los digitales 'Vozpopuli' o 'The objective'. Dirigió 'La Gaceta del Norte' y durante veinte años publicó sus Sabatinas intempestivas en 'La Vanguardia'.

Morán nunca dejó un tema sin plasmar en el papel. Y un ejemplo de ello fue cuando, en pleno conflicto soberanista en Cataluña, escribió Memoria personal de Cataluña y La decadencia de Cataluña contada por un charnego. Aunque después de terminar la biografía de Suárez, escribió Los españoles que dejaron de serlo: Euskadi, 1937-1981.

Estudió en los Dominicos y se buscó la vida en el Madrid en los sesenta

El periodista nació en Oviedo en 1947, en una casa de tres plantas situada en la confluencia de Melquíades Álvarez con Palacio Valdés y San Bernabé. Estudió en los Dominicos y se buscó la vida en el Madrid de los convulsos años sesenta. Se matriculó en Arte Dramático, militó en el PCE hasta 1977 y en 1979 se le ocurrió, decía, “una idea de bombero, hacer la biografía del presidente del Gobierno, que no tenía”.

Desde ese momento, decidió empezar "su otra historia", una como escrito independiente. Su última columna la escribió en 'The Objective' el pasado día 7 de febrero.