El artista puertorriqueño Don Omar actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el próximo 23 de julio después de vender todas las entradas para sus dos conciertos en Sevilla y Tenerife.

Las entradas para el concierto, que se enmarca dentro del concepto Cook Music Fest Special Edition, se podrán adquirir el próximo 2 de marzo.

La cita de Sevilla tendrá lugar el 18 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, y se suma al impulso generado por la fecha en Tenerife el 16 de julio, que superó las 40.000 entradas vendidas en cuestión de minutos.

El éxito de su gira en Norteamérica

Este anuncio llega tras el éxito de la gira 'Back to Reggaeton' en Norteamérica, con una primera etapa que agotó entradas en múltiples pabellones y estadios y que, por la demanda, derivó en el anuncio de una segunda fase con nuevas fechas.

En paralelo, el retorno de Don Omar a México también ha estado marcado por una fuerte atracción comercial, con ampliaciones de fechas después del éxito de la venta general en su anuncio inicial.

El concierto del 23 de julio en Barcelona está concebido para gran formato y combinará los grandes himnos de su carrera, como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile' en un festival diseñado para una experiencia integral de directo, visuales y producción que también contará con la presencia otros artistas que serán anunciados más adelante.