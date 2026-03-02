Redacción Uppers 02 MAR 2026 - 11:36h.

El legendario actor emociona y divierte con su discurso de aceptación del premio a la trayectoria del sindicato de Actores de Hollywood

Harrison Ford abre la puerta a su retirada: “Si se acaba aquí, es más que suficiente”

Compartir







No todos los mitos de Hollywood se construyen a base de premios. Algunos se forjan en la memoria colectiva, en la iconografía popular y en la repetición de personajes que atraviesan generaciones. Harrison Ford pertenece a la estirpe de las superestrellas cuya grandeza no se mide por los Oscar y Globos de Oro que hay en sus vitrinas, sino por la huella cultural que dejan. Sin ser el actor más celebrado por la crítica ni haber sido bendecido por los grandes galardones interpretativos, el protagonista de 'En busca del arca perdida' ha logrado algo mucho más difícil, convertirse en rostro, símbolo y referencia del cine moderno.

Por eso hay pocos homenajes más merecidos que el que le ha brindado el sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al otorgarle su máxima distinción, el premio a la trayectoria. "Me siento muy honrado", dijo Ford al subir al escenario del Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, ovacionado de pie por colegas y asistentes, entre ellos su esposa, Calista Flockhart. Con 83 años y más de seis décadas de carrera, el actor aprovechó para reflexionar sobre su dilatada carrera con un discurso que combinó humildad, gratitud y humor en el que se mostró visiblemente emocionado.

"Un premio por estar vivo"

"Estoy en una sala llena de actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados por su increíble trabajo. Yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo", dijo con su característica ironía. "Dicho lo cual, es un poco raro recibir un premio a toda una trayectoria en el ecuador de mi carrera. Es un poco pronto, ¿no? Todavía soy un actor en activo", siguió entre risas y aplausos, dejando claro que mantiene intacta su pasión por la actuación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No tuve éxito de la noche a la mañana", dijo, refiriéndose a sus famosos orígenes como carpintero, antes de agradecer a los dos cineastas que le dieron sus mayores oportunidades, George Lucas por 'Star Wars' y Steven Spielberg por la saga de Indiana Jones: "Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago".

Entretenimiento y arte

Pocas veces se ha visto a Ford tan conmovido sin estar metido en un personaje: "Hallé una vocación, una vida en narrar historias, una identidad en fingir ser otras personas. El trabajo que hago con otros actores es una de las grandes alegrías de mi vida". Y continuó: "Como actores, tenemos la oportunidad de vivir muchas vidas. Podemos explorar ideas que afirman y elevan nuestra experiencia compartida. Las historias que contamos tienen una capacidad única para crear momentos de conexión emocional. Nos unen".

"Así que, aunque todos los que estamos en esta sala nos encontramos en diferentes etapas de nuestras vidas y carreras, todos compartimos algo fundamental: compartimos el privilegio de trabajar en el mundo de las ideas, de la empatía, de la imaginación. A veces hacemos entretenimiento. A veces hacemos arte. A veces tenemos suerte y hacemos ambas cosas al mismo tiempo, y si somos realmente afortunados, también podemos ganarnos la vida haciéndolo", reflexionó.

El intérprete cerró la noche recordando que asumir riesgos y equivocarse son pasos inevitables, y que cada individuo tiene la responsabilidad de construir su propio camino: "Soy un tipo con suerte. Afortunado por haber encontrado a mi gente, afortunado por haber trabajado con gente con talento, afortunado por seguir haciéndolo, y no lo doy por sentado. Gracias por honrarme con este premio. Es muy alentador".