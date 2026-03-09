telecinco.es 09 MAR 2026 - 15:37h.

Con estos dos conciertos, Dei V termina por coronarse como uno de los artistas internacionales más queridos en nuestro país

Compartir







La historia de Dei V con España solo puede entenderse como una de esas conexiones entre artista y público que quedan fuera de las lógicas habituales de una industria musical donde cada vez hay menos hueco para este tipo de corazonadas, y que, precisamente por eso, cuando se dan, resultan emocionantes y dejan historias que contar. Esta es una de ellas.

Hace apenas dos años, Dei V debutaba en directo en nuestro país en el escenario de La Riviera ante algo más de 2000 personas. En dos vueltas al sol, ha deslumbrado en su show en el Movistar Arena de Madrid -por segunda vez- y en el aún más complicado Palau Sant Jordi, donde alcanzar las cinco cifras en entradas vendidas es casi una misión imposible.

¿El motivo? Una carrera brillante que ha supuesto su despegue en todo el mundo y en el que ha firmado ‘Quien Es Dei V?’, ‘LOS FLAVOURZ’ y ‘UNDERWATER’, ha participado en el álbum más importante de la década en la música latina de la década, con Bad Bunny, y varias canciones que han entrado en lo más alto de las listas de éxitos en España. Desde su primer hit, ‘BADGYAL’, junto a JC Reyes o Saiko; pasando por ‘Narcotics’, ‘Diabólica’ o sus nuevos bangers, ‘$UELTA GATITA $UELTA’, del último disco de Omar Courtz y ‘NYX00’, junto a JC Reyes.

Dei V ha pasado en un año del Sant Jordi Club al Palau Sant Jordi, triplicando el aforo, gracias a un show que tuvo como hilo conductor su último trabajo, ‘Underwater’, pero que incluyó todos sus bangers y colaboraciones. Entre ellas, hay destacar la aparición espectacular de JC Reyes, para cantar ‘NYX00’ y ‘FLIPPA’, que formaron parte de una sección especial de su concierto donde repasó las canciones que ha hecho con artistas de nuestro país. Además, muchas caras conocidas no quisierom perderse el espectáculo, entre ellas el actor internacional Javier Bardem, que posó con el artista,

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con estos dos conciertos, Dei V termina por coronarse como uno de los artistas internacionales más queridos en nuestro país y cierra un ciclo que le ha llevado de las salas, pasando por los festivales urbanos, a los escenarios más importantes. Un periplo que no solo le refuerza como uno de los artistas urbanos más importantes de su generación sino como un ejemplo de hacer las cosas a su manera en una industria cada vez más encorsetada.