El cantautor catalán Joan Manuel Serrat se encuentra en uno de los momentos más felices en su vida personal: será bisabuelo por partida doble. La noticia ha llenado de alegría a su familia y a quienes han seguido de cerca la trayectoria del autor.

Su nieta mayor, Luna Serrat, hija de su primogénito Queco Serrat, está esperando dos bebés junto al futbolista del Real Madrid Dani Ceballos, tal y como ha anunciado en sus redes sociales.

"Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo. Lo soñamos tanto, que vino doble. 1+1=4", ha manifestado en su perfil de Instagram junto a varias instantáneas mostrando la ecografía y su barriga.

La joven, que ha mantenido siempre un perfil discreto lejos de los focos mediáticos, ha querido compartir la buena nueva este pasado domingo, 8 de marzo, dejando claro que la llegada de los bebés supondrá un acontecimiento histórico para el clan Serrat, ya que no solo serán los primeros bisnietos del artista, sino que además llegarán dos al mismo tiempo. Por el momento, se desconoce el sexo de ambos bebés.

En este sentido, el intérprete de 'Mediterráneo' celebra a sus 82 años el nacimiento de una nueva generación que ampliará aún más su legado personal.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar. De entre los rostros conocidos que han felicitado a la pareja por su embarazo han destacado Alejandra Rubio, Andrea Molina y Alba Díaz, grandes amigas de Luna Serrat, así como numerosos 'followers', llenando la publicación de comentarios y alcanzando los 120.000 'likes'.

Quién es Luna Serrat

Luna Serrat pertenece a la generación más joven de la familia, que siempre ha intentado preservar su intimidad pese a la enorme fama del patriarca. A diferencia de su abuelo, que ha pasado más de medio siglo sobre los escenarios, Luna ha preferido una vida más alejada del mundo artístico.

La joven siempre ha crecido rodeada de música y cultura gracias al entorno familiar, aunque ha optado por vivir lejos de los focos que durante décadas han acompañado al autor de 'Cantares'.

Hija del primogénito del cantante, Queco, que vive fuera de los medios y trabaja en producción de televisión, nació en 1996, convirtiendo al cantante por primera vez en abuelo a los 53 años.

De forma más discreta, también forma parte del mundo del entretenimiento. En 2022 debutaba en el cine con un papel en el cortometraje 'Cuando (me) miras', que se alzaba además con el Premio del Público en el 27º Festival LesGaiCineMad a Mejor cortometraje o largometraje proyectado. También trabaja en teatro y es Community Manager.