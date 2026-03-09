Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

La identidad de la mujer sería una reconocida actriz que ha solicitar la condición de testigo protegido para preservar su anonimato

La nueva denunciante por agresión sexual contra Íñigo Errejón es una reconocida actriz que prefiere mantener el anonimato

Compartir







Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

La identidad de la mujer, supuesta víctima del político, sería una reconocida actriz que ha solicitar la condición de testigo protegido para preservar su anonimato. Un año después de la denuncia de Elisa Mouliaa, que la ha llevado a los tribunales, después a la retirada de la denuncia y la vuelta al caso, aparece esta nueva acusación contra Iñigo Errejón, que ha defendido su inocencia ante los cargos que se le imputan por agresión sexual.

PUEDE INTERESARTE El juez rechaza el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual y mantiene a Elisa Mouliáa como acusación

La denunciante tiene el mismo abogado que Elisa Mouliaá

El exlíder de la formación de izquierda, vuelve a estar acusado, por otra mujer, de agresión sexual, que además del anonimato ha elegido al mismo abogado que Elisa Mouliaá. El letrado, Alfredo Arrién ha explicado que ya conocían los hechos, pero la supuesta víctima, que ha elegido el anonimato, decía estar "cansada del asunto", pero al final "tomó la decisión estos días", algo que ha elogiado.

La nueva denunciante ha relatado en su acusación contra Errejón que lo conoció por Instagram en 2021 y "tenían encuentros", en lo que se "puede considerar una relación análoga", ha explicado Arrién.

El 16 de octubre de ese año, "menos de un mes después de la supuesta agresión sexual que denunció Elisa Mouliaá". Errejón la invitó a una fiesta y la obligó a hacerle una felación en el baño del piso, donde se había organizado la fiesta. Después, ambos se marcharon a casa del político y durante el trayecto, según la denuncia, comienza la presunta agresión sexual...sin consentimiento y con intimidación verbal mediante amenazas como esta: 'si gritas será peor'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya en la vivienda, y pese a las negativas expresas de la actriz, según su relato, Errejón presuntamente la agarró por el cuello y cometió la supuesta violación. A pesar de ello, según la denuncia, la mujer volvió a tener otro encuentro sexual y mantuvieron contacto por redes sociales hasta enero de 2022.

Alfredo Arrién, Abogado de la víctima y de Mouliaá ha defendido que la mujer se siente amenazada por el hecho de que pueda afectarle a su carrera en su imagen pública". Por eso han pedido al juzgado que se le considere testigo protegido.