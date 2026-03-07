Pedro Sánchez ha aprovechado la publicación para contar un poco más sobre sus dos perras

Pedro Sánchez hace un pequeño house tour del Palacio de la Moncloa en TikTok: "Aquí, a lo Isabel Preysler"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido un nuevo vídeo de TikTok para mostrar una de las actividades que realiza en su tiempo libre: jugar con sus perras en los jardines de su residencia presidencial. "Pausa perruna y a seguir", describe en su publicación. En las imágenes, aparece el alto mandatario lanzando una pelota y a los animales corriendo por el césped.

"Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo claro que el hombre sea el mejor amigo del perro", señala Sánchez, quien señala con un toque de humor que "la pelota gana al hombre". "Así me puedo tirar toda la tarde con ellas, son una pasada", confiesa el jefe del Ejecutivo. El vídeo ya acumula más de dos millones de visualizaciones.

El nombre de sus dos perras, el motivo que ha viralizado el vídeo

Pedro Sánchez ha aprovechado la publicación para contar un poco más sobre sus animales. El presidente ha utilizado los comentarios para revelar que sus dos perras se llaman India y Turca, lo que ha provocado que muchos usuarios reaccionasen en la red social. "Amigos turcos, una de las perras del presidente se llama… TURCA!", ha afirmado uno de los usuarios. "Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama “Turca”", ha añadido otro. Pero, ¿qué ocurre con Turquía?

Cuando Pedro Sánchez pronunció su 'no a la guerra', después de que Estados Unidos fuese vetada para usar bases militares españolas, Donald Trump llegó a amenazar a España con cortar todo lazo comercial. En ese momento, apareció un apoyo inesperado de Turquía hacia el presidente del Gobierno. Un fenómeno que se extendió a otros países como Reino Unido, Japón o Egipto.

Algunas personas como la periodista Özgur Hasan Altuncu afirmaron que demostrarían su apoyo a España y a su "ejemplar líder": "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".