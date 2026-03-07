La familia de Airam Concepción "mantiene viva la esperanza de encontrarlo con vida", según informa 'La Voz del Sur'

"Coraje", el mensaje que ha recibido la madre de Airam Concepción, desaparecido en La Palma para que siga la búsqueda

La PalmaHan pasado ya 20 días desde que el rastro de Airam Concepción, el joven de 20 años desaparecido en la isla canaria de La Palma, se perdiese. Fue el pasado lunes 16 de febrero cuando se vio por última vez a este joven canario. Airam, de 20 años y con un trastorno del espectro autismo de altas capacidades, desapareció mientras en La Palma se celebraba la fiesta de Los Indianos.

Desde entonces, su familia y su entorno más cercano no ha perdido la esperanza de encontrarle. Como informa el medio de comunicación 'La Voz del Sur', la familia de este desaparecido "mantiene viva la esperanza de encontrarlo con vida".

Podría estar atravesando un proceso de colapso asociado a su autismo de altas capacidades

Diferentes imágenes lo situaban en Santa Cruz de La Palma donde fue grabado en diferentes ocasiones en una guagua y posteriormente en la calle. Desde que se conociese su desaparición, la búsqueda se había intensificado en la zona costera de Los Cancajos, ya que una vecina encontró una mochila negra que le podía pertenecer.

Durante estos días, su familia ha hecho varios llamamientos que han movilizado en su búsqueda a la población palmera.

La madre del joven, Mercedes Afonso, ha explicado que su hijo, de 1,72 metros de estatura, ojos azules y complexión delgada pero fuerte, es autista de altas capacidades y podría estar atravesando un proceso de colapso asociado a su condición, confirmado por su psicóloga clínica, lo que puede derivar en la necesidad de aislarse y esconderse.

El agradecimiento de la familia de Airam Concepción

Mercedes Afonso, madre de Airam, ha agradecido la labor del dispositivo de búsqueda y ha pedido "calma" ante el "ruido" que genera el caso.

"Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate", escribía en sus redes sociales donde ha insistido en lanzar un mensaje de "confianza y esperanza".

Ha recordado que su hijo sufrió 'síndrome de PANDAS' desde los 9 hasta los 14 años y una de sus síntomas más "tremendos" era un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de limpieza y contaminación que se prolongó hasta los 17 años.

"Cuando él empezó con ese síndrome, prácticamente en este país no se sabía lo que era, ni en sanidad. Esta familia ha vivido en el infierno, durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes", relataba en su publicación en redes sociales.

La mujer también aprovechaba para valorar el "apoyo y amor" que están dando a la familia y la investigación concienzuda que realiza la Guardia Civil siguiendo todas las pistas --ha aparecido su maleta y una prensa de vestir-- "pero hace falta tiempo para poder comprobarlas todas".

"Confío en los procesos de la vida, confío en ti Airam y te amo profundamente, hijo mío", resumía la madre de Airam Concepción.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Airam Concepción o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.