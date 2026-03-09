Las autoridades siguen esclareciendo las circunstancias que rodean a los hechos ocurridos en el barrio de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía interroga a testigos y revisa las cámaras de seguridad en el caso de la bebé muerta en Las Palmas de Gran Canaria

El padre de la bebé ahogada presuntamente por su madre el pasado miércoles 4 de marzo en el barrio de San Cristobal de Las Palmas de Gran Canaria asegura que la progenitora, con la que estaba en pleno proceso de ruptura, le llamó por teléfono tras un interrogatorio policial para admitirle y contarle “cómo había matado a la niña”.

Al parecer, la mujer, quien fue detenida después de que varias personas alertasen de que la habían visto con una bebé inerte y mojada en sus brazos, antes de dejarla en un parterre y sentarse junto a ella, le confesó los hechos el viernes, dos días después de su arresto, y después de prestar declaración ante las autoridades.

El padre de la bebé ahogada por su madre, en shock

“Me sorprendió la frialdad de ella al decírmelo. No puedo dar detalles, pero reconoció básicamente que fue la causante de la muerte”, ha contado el padre de la menor, –que tenía solo un año y ocho meses de vida–, en una entrevista concedida a Canarias7.

En shock y sobrecogido por lo ocurrido, afirma que en los días previos al fatal suceso la pareja estaba viviendo dificultades y, de hecho, se encontraban en plena ruptura. Apenas unos días antes él había decidido marcharse de casa e irse donde su madre, e incluso habían llegado a hablar de la custodia de la menor.

Según su relato al citado medio, ella le llegó a decir que se hiciese cargo de la niña y fuese el responsable, lo cual él asegura que aceptó. Por ello, hablaron de formalizarlo legalmente.

Fue ese mismo día en que se produjeron los hechos, horas antes del presunto crimen, cuando asegura que le dijo a la progenitora que le diera “un tiempo” para “hacerse cargo” de la pequeña, a lo que asegura que le respondió con un “vale, ok”.

“Eso fue el mismo miércoles, el día de los hechos”, relata el padre de la niña a Canarias7, contando que habían acordado precisamente reunirse esa misma noche para recoger a la niña. Sin embargo, no llegó a tiempo, como conocería después tras una llamada en la que ella misma le decía que estaba en el hospital y que la niña se había “caído al agua”; unas palabras tras las cuales, en medio de su estupor, intervino una agente policial para decirle que la madre había llegado esposada al centro hospitalario.

Inmediatamente, él se dirigió también al hospital, donde, tras una larga y angustiosa espera, dos agentes le comunicaron la muerte de la bebé.

La madre de la bebé le había manifestado previamente que tenía “problemas psicológicos”

Según relata, la detenida, de 29 años y origen venezolano, a la que conoció en Colombia antes de que todos partiesen a Las Palmas de Gran Canaria, –primero él y luego ellas–, le había llegado a manifestar que tenía “ciertos problemas mentales”. Sin embargo, jamás imaginó su magnitud y, según subraya, tampoco había percibido en ningún momento “ningún tipo de agresividad” de ella con la niña. “Todo transcurrió en un ámbito de total normalidad”, asegura a Canarias7.

Sobre ello, sostiene que en esa semana en que todo se acabaría precipitando le llegó a hablar de “un tipo de delirio de persecución”. Le dijo, según ha señalado, “que sentía persecuciones. Que la gente en la calle la perseguía y le decía cosas”.

Además, y a todo ese respecto, explica que en la madrugada del domingo, es decir, tres días antes de la muerte de la bebé, la progenitora llegó a marcharse de casa de madrugada con la menor sin que se diese cuenta. “Reapareció a las siete y media de la mañana”, cuenta, asegurando que no le dio explicaciones sobre ello y que, ante los distintos problemas que atravesaban, el lunes él decidió marcharse “un tiempo” a casa de su madre, aunque dejando claro que se haría cargo de la niña.

El padre de la menor ahogada espera para poder realizar el rito de despedida

Tras lo ocurrido, las autoridades investigan los hechos. La madre de la niña fue detenida el miércoles por la noche y fue trasladada también al Hospital Materno Infantil, donde además de confirmar desgraciadamente la muerte de la pequeña, realizaron una valoración médica a la progenitora en Psiquiatría.

Con el caso bajo secreto de sumario, y tras llevar a la detenida al calabozo, las autoridades permanecen investigando todas las circunstancias que rodean a lo ocurrido; un proceso ante el que el padre de la niña pide que se aceleren los trámites para poder proceder al entierro, lamentando que aún ni siquiera ha podido ver su cuerpo sin vida.