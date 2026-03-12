Libros, lujo y diseño: el nuevo proyecto de Elena Ochoa y Norman Foster en Madrid

La antigua Galería Marlborough es ahora una librería especializada, sala de exposiciones y lugar de encuentro

Desde Bardón hasta Farré: de ruta por las librerías más bonitas de España

Durante décadas el número 5 de la calle Orfila, en pleno barrio de Chamberí, acogió la histórica Galería Marlborough, uno de los templos del arte contemporáneo en España. A finales de junio de 2024 echó el cierre definitivo, pero ahora en aquel espacio vuelve a encenderse una luz cultural. Se ha convertido en una librería especializada, sala de exposiciones y lugar de encuentro impulsado por Elena Ochoa y Norman Foster.

No se trata exactamente de un negocio nuevo, sino más bien de la evolución natural de una historia larga, personal y profesional, que lleva casi treinta años escribiéndose entre la psicóloga experta en arte y el arquitecto. Porque Ochoa, de 67 años, y Foster, de 90, no son simplemente socios culturales ocasionales. Son matrimonio desde 1996, y desde entonces su vida ha funcionado como una conversación constante entre el universo del libro y el del edificio.

Ivorypress y el libro de artista

El nuevo espacio está ligado a Ivorypress, la editorial que Elena Ochoa fundó también en 1996. Durante años funcionó entre Londres y Madrid como una rara avis dentro del mundo editorial. Una casa dedicada al libro de artista, donde cada publicación podía ser una obra de arte en sí misma, con papel, diseño y ritmo visual de lujo. Por sus páginas han pasado desde arquitectos a fotógrafos, pasando por artistas y pensadores.

La nueva sede madrileña recoge ese espíritu y lo amplía. No es solo una librería, aunque la librería es el corazón del proyecto. También hay salas donde se exponen libros de artista, espacios para presentaciones y encuentros, y un programa cultural que mezcla arquitectura, arte y pensamiento.

El resultado es un espacio híbrido, algo que en otras ciudades sería perfectamente reconocible pero que en Madrid sigue siendo relativamente raro. Una mezcla de librería internacional especializada, pequeña galería y salón intelectual.

Integración con la Norman Foster Foundation

El proyecto además se integra con la cercana Norman Foster Foundation, instalada también en el barrio de Chamberí, creando una especie de pequeño campus cultural dedicado a la arquitectura, la investigación y la ciudad disperso por las calles del barrio. En cierto modo, refleja la geografía íntima del matrimonio Foster.

Por un lado está el arquitecto británico, uno de los nombres más influyentes de la arquitectura contemporánea, fundador de Foster + Partners y creador de edificios emblemáticos repartidos por medio mundo. Por el otro lado, Elena Ochoa, que antes de entrar en el mundo del arte fue profesora de psicopatología y que terminó encontrando en el libro un territorio de experimentación cultural.

La colección permanente se distribuye entre la planta inferior y diversas salas contiguas. El recorrido abarca desde la colaboración inicial entre Ochoa y Eduardo Chillida hasta piezas contemporáneas de figuras como Olafur Eliasson, Ai Weiwei o Francis Bacon, quien cuenta con un espacio exclusivo. Además, la muestra incluye el debut europeo de la serie completa de libros de artista del Library Council del MoMA, con obras de creadores como Guillermo Kuitca y Gabriel Orozco.

El visitante es recibido por vitrinas que custodian tesoros editoriales: desde el ajedrez de Calder de 'Cahiers d’Art' hasta originales de la 'Bauhaus Bücher' y las visiones urbanísticas de Le Corbusier en 'Towards a City' y 'The City of Tomorrow'. En este espacio, libre de distracciones como cafeterías o tiendas de souvenirs, el libro se erige como el protagonista absoluto, reivindicando su valor como pieza cultural y artística.

En plena era de las pantallas y los algoritmos, Elena Ochoa insiste en el libro físico como lugar de encuentro. Ella misma ha explicado que quiere atraer a lectores jóvenes, especialmente en la franja de los treinta años. Que la librería no sea solo para especialistas o coleccionistas, sino para cualquiera que quiera entrar a curiosear. Porque todavía hay ideas que necesitan papel para existir.