Carlos Plá 04 DIC 2025 - 06:35h.

Entre los habituales de esta librería está la escritora Carmen Amoraga, vecina de Picanya, que ha escrito un libro que cuenta la tragedia para que no se olvide

Un hombre de 74 años que murió tras pasar toda la noche mojado "en agua fría y estrés", víctima 230 de DANA

Compartir







ValenciaEl barro y el agua de la DANA también arrasó con la cultura de los pueblos afectados. 25 librerías se vieron afectadas. Templos de la lectura como Passarela, situada junto a la pasarela que el agua del barranco del Poyo se llevó por delante en Picanya. "La destrucción fue total, no quedó nada. Duele mucho porque, además, es el momento en el que se necesita la lectura y la imaginación y no había ninguna libreria", Guillermina Skieperman, propietaria.

Con las calles llenas de barro, los vecinos cuando la veían le preguntaban cuándo iban a abrir. "Me decían que tenían un listado de libros que querían comprar", recuerda.

PUEDE INTERESARTE El PP pone a Mazón como portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts e ingresará 9.000 euros más al año

La respuesta de la gente les dio ánimo para seguir adelante y en diciembre, con el local todavía destrozado, organizaron un acto para conseguir fondos. "Vinieron muchos escritores a firmar libros y los vecinos acudieron para comprar libros. Me hizo mucha ilusión y me dio vida y esperanza por el futuro de los libros", recuerda.

Entre esos escritores se encontraba Carmen Amoraga, nacida y residente en Picanya, que también se vio afectada por las inundaciones. Ese día anuló sus clases en Castellón por su seguridad y la de sus alumnos. "Era un día normal en L´Horta hasta que llegó la tarde y el agua. El mundo se dividió en dos planetas. La tierra y el planeta barro", explica.

PUEDE INTERESARTE Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la DANA y apela a una "reconciliación" en su toma de posesión como president

Lo que vivió esa tarde y las semanas siguientes, superó cualquier historia de ficción que había relatado. "Pensábamos que esto le pasaba a otros o que era mentira, pero le dio siete vueltas a la ficción", asegura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con el piloto automático para salir adelante, cuando estaba en la calle ayudando a vecinos, la gente le decía que contara lo que había pasado. Un ejercicio doloroso para el que no se veía con ánimo para afrontar hasta que llegó el encargo. "Me pidieron que hiciera un libro de la DANA, pero no de ficción. "Eso lo podía hacer, pero necesitaba ayuda porque era un trabajo ingente y recurrí a Maxi Roldán, un periodista y escritor, con una gran sensibilidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lágrimas de Barro

De la colaboración de ambos autores nació "Lágrimas de barro. Crónicas de la dana". Un libro que tenía el doble objetivo. "Hacer comprender una realidad que no entendíamos y para lo que recurrimos a expertos en clima y tragedias. Y, además, dar voz a a afectados y a familiares de víctimas. Colocamos en el mismo nivel a Mazón llegando al Ventorro, que a Cándido calentado su túper y poco después el agua llevándose su caseta, su vida y la de sus tres perros", explica.

Para escribirlo, han entrevistado a decenas de afectados. "Es proceso es delicado porque vas a contar historias de gente que conoces, de tus vecinos, de tus familiares", señala Maxi Roldán.

Tras meses de trabajo, una semana antes del aniversario se publicó el libro. "Cuando llegó a la librería fue muy especial. Tiene que estar en las casas de todos aquellos que sufrieron la DANA para que pase de padres a hijos y que no se olvide lo que ha pasado", señala Guillermina.

Un libro que también está ayudando a los que más sufren. "El 10% de las ventas, que son nuestros derechos de autor los destinamos a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29O. Es muy satisfactorio poder ayudar", asegura Amoraga.