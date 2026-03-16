Redacción Uppers 16 MAR 2026 - 10:30h.

La cantante y actriz emociona cantando un fragmento del tema principal de la película que protagonizó con Redford

Seis momentos icónicos de la carrera de Robert Redford que te traerán recuerdos de tu propia vida

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Barbra Streisand protagonizó el momento más emotivo de la gala de la 98 edición de los premios Oscar al rendir un emotivo homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre a lo 80 años, y con quien protagonizó uno de los grandes clásicos del cine romántico de los años 70, 'Tal como éramos' (1973). La actriz y cantante, de 83 años, reaparecía en los premios de la Academia recordando a su amigo como "un cowboy intelectual que abrió su propio camino".

En su primera actuación en directo en los Oscar en 13 años, Streisand cantó un breve fragmento del tema principal de la película 'The Way We Were', tras un discurso en el que celebró alguno de los logros de Redford, como la creación del Instituto Sundance. "Él era brillante (...) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces", dijo la cantante. "Lo echo de menos ahora más que nunca. Le encantaba gastarme bromas. Me llamaba ‘Babs’, y yo le decía: ‘Bob, ¿tú crees que tengo cara de Babs? Yo no soy una Babs, ¿sabes?’ Pero la forma en que lo decía siempre me hacía reír”", rememoraba.

“Muchos años después estábamos charlando por teléfono sobre lo de siempre —política, arte, nuestras cosas favoritas— y cuando íbamos a colgar me dijo: ‘Babs, te quiero muchísimo y siempre te querré’. La última nota que le escribí a Bob, la firmé con: ‘Yo también te quiero, Babs”, contaba una emocionada Streisand al borde de las lágrimas.

El amor platónico de Barbra

Streisand y Redford quedaron unidos para siempre en la gran pantalla gracias a la mencionada película de Sydney Pollack, drama romántico en el que exhibieron una química pocas veces repetida. Ella, perfeccionista, se enamoró platónicamente de Redford, quien era más reservado y dudó inicialmente en aceptar el papel. “Lo rechazó porque dijo que el personaje no tenía carácter, no defendía nada. Lo cierto es que tenía razón. Tras muchas versiones del guion, finalmente aceptó hacerlo", ha contado la actriz.

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Aquella tensión previa al rodaje tuvo, según ella, un efecto inesperado: “El cortejo había sido duro, pero la reticencia de Bob tuvo una gran influencia en el guion y, finalmente, resultó en un personaje más rico e interesante”, reconocía ella en su libro de memorias, 'My name is Barbra. Según narraba el escritor Robert Hofler en su libro 'The Way They Were', tras la química arrolladora de 'Tal como éramos' se escondía una relación complicada. Redford no quería trabajar con Streisand, a quien no consideraba "una actriz seria", mientras que ella estaba "encaprichada" del actor y buscaba algo más allá de la pantalla.

Las calabazas de Robert

A pesar de la insistencia de ella, Redford, que estaba felizmente casado, nunca quiso ir más allá. El relato de Hofler cuenta que en las escenas de sexo llegó a ponerse "doble calzoncillo" para "protegerse". Streisand incluso se presentó en bikini para una secuencia íntima, pero el se aseguró de que la escena quedara "para todos los públicos". Aun así, la tensión entre ellos terminó favoreciendo la intensidad del filme, que fue un gran éxito de taquilla y se llevó dos Oscar, incluido en de la canción original.

"Nos lo pasamos de maravilla actuando juntos porque nunca sabíamos exactamente qué iba a hacer el otro en una escena”, rememoraba la actriz en su discurso de los Oscar. El 'no romance' entre ellos terminó derivando en una sólida amistad que perduró a través de las décadas. De hecho, ella fue la encargada de entregarle el Oscar honorífico en 2002. Hoy el recuerdo de lo que hubo entre ellos ha puesto la piel de gallina a Hollywood.