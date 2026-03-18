De Cohen a Bowie: Cillian Murphy revela su playlist definitiva para entender a los ‘Peaky Blinders’

Redacción Uppers 18 MAR 2026 - 12:19h.

El actor irlandés retoma su papel más icónico en la película 'Peaky Blinders: The Inmortal Man'

La faceta más desconocida de Cillian Murphy: su mujer, dos hijos, íntimo de Christopher Nolan y la carrera que abandonó para ser actor

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Ganó el Oscar por 'Oppenheimer', pero probablemente el papel más icónico de Cillian Murphy sea el de Thomas Shelby, el infame criminal de Birmingham que protagonizaba la serie de televisión 'Peaky Blinders'. A lo largo de 9 años, el intérprete construyó un personaje complejo, frío y carismático que se convirtió en un hito de la cultura popular y que ahora vuelve del exilio en la película 'Peaky Blinders: The Immortal Man'.

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Uno de los grandes alicientes de 'Peaky Blinders' era su relación con la música, ya que utilizaba una banda sonora anacrónica para romper con los esquemas del drama de época tradicional. Así que en lugar de usar música de los años 20 se empleaba rock contemporáneo y alternativo (de Arctic Monkeys a Radiohead, pasando por The White Stripes o PJ Harvey) para capturar la energía y el estado mental de los personajes. Hoy el clásico de Nick Cave 'Red Right Hand' es inmensamente más popular que cuando se publicó en los años 90 debido su uso en los títulos de crédito de la serie.

El propio Murphy ha sido clave en definir la banda sonora de la serie. De hecho, tiene tan claro cuál es el sonido que caracteriza a los Peaky Blinders que se ha decidido a confeccionar una playlist con las siete canciones que mejor capturan la esencia de Tommy Shelby y compañía en un vídeo para la cuenta oficial de Instagram de la serie. "Simplemente sabes cuándo una canción es 'Peaky", asegura.

La primera es el clásico de Black Sabbath 'War Pigs'. Descrita como "una canción de Birmingham", el actor la califica como "una pieza musical fenomenal e impactante", antes de establecer paralelismos entre las dos leyendas nacidas en Birmingham. "Creo que se podría trazar una línea entre Tommy Shelby y Ozzy Osbourne si uno quisiera (...) Ambos son un poco rebeldes", asegura.

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La esencia de la serie en una canción

El protagonista de '28 días después' también incluye a Leonard Cohen con 'You Want It Darker', "una canción de la serie que me encanta". Murphy siente que esta pieza "oscura y brillante" -una de las últimas publicadas por el bardo canadiense antes de morir -es "la esencia de Peaky Blinders y Tommy Shelby destilada en una canción".

Para "meterse en el personaje" elige 'The Eraser' de Thom Yorke, una canción que realmente usó como inspiración durante el rodaje de 'The Immortal Man'. "Es la atmósfera de la canción, pero hay una letra que dice: ‘Cuanto más intentas borrarme, más aparezco’. Eso me hizo sentir muy identificado con Tommy Shelby, como si fuera imposible deshacerse de él”, explica.

'Mandika' de Sinéad O'Connor le sirve para representar al personaje de Polly Gray, interpretada por la fallecida Helen McCrocry. "(O'Connor) era una auténtica rebelde y punk, y no se andaba con rodeos. Elegí la canción 'Mandika' porque es un clásico, tiene mucha energía y siento que Polly Gray tenía esa misma ferocidad y valentía que Sinéad O'Connor personificaba", esgrime para justificar esta inclusión.

David Bowie es otro músico cuyas canciones aparecen a lo largo de la serie. Del añorado 'Duque Blanco' Murphy escoge su canción favorita, 'Lazarus'. "Bowie fue uno de los primeros defensores de la serie. Le encantó desde el principio, cuando a muchos no les gustó… Trabajé con él brevemente el año anterior a su muerte y hablamos sobre ella. Me contó lo mucho que le gustaba. Le envié la gorra que uso en la primera temporada, con la cuchilla de afeitar y todo, y él me envió una foto suya con ella, que guardo con mucho cariño", rememora.

El trauma de la guerra

Para representar el trauma de Tommy tras participar en la Primera Guerra Mundial, el actor elige 'In The Bleak Midwinter' de Christina Rossetti, una versión musical del poema que los Peaky Blinders recitan al enterrar a uno de los suyos, que él define como "tan sombría, oscura e imponente. Es simplemente hermosa".

Murphy cierra la selección con una versión de la cantautora Lisa O'Neill de 'All The Tired Horses' de Bob Dylan, y lo explica: "(El creador) Steven Knight pidió específicamente que la serie terminara con esa canción de Bob Dylan. No pudimos conseguir su versión, pero en realidad fue una bendición porque conseguimos que Lisa O'Neill hiciera la suya. Es una de las versiones más extraordinarias que jamás escucharán". By order of the Peaky Blinders.