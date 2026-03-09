El actor irlandés vuelve a escena tras el estreno de la película 'Peaky Blinders', encarnando de nuevo al icónico Thomas Shelby

Más allá de su actuación y los memes que ha protagonizado, Murphy es uno de los actores más herméticos en lo que respecta a su vida personal

El esperado regreso de Thomas Shelby ya es una realidad y está más cerca que nunca. Tras años de rumores y espera, la nueva película de 'Peaky Blinders' ya ha visto la luz, con Cillian Murphy nuevamente al frente del proyecto.

Con su estreno en cines el pasado 6 de marzo en numersos países -España se ha quedado fuera- y su llegada a Netflix el próximo 20 de marzo, para millones de fans, volver a ver al imperturbable líder de los Shelby supone cerrar un círculo que comenzó en 2013 y que convirtió a Murphy en uno de los actores más respetados de la industria.

Sin embargo, más allá del icónico personaje -caracterizado por su elegante abrigo, el cigarrillo eterno y la mirada helada de gánster de Birmingham-, y los memes que ha protagonizado en los últimos años, existe un Cillian Murphy mucho más reservado y desconocido. Un hombre discreto hasta la médula y muy alejado del ruido de Hollywood.

Sus inicios y lado más personal

A diferencia de muchos intérpretes, el actor irlandés nunca tuvo como objetivo convertirse en una celebridad. Nació en 1976 en Douglas, un barrio residencial de Cork, en Irlanda. Su padre trabajaba para el Departamento de Educación irlandés y su madre era profesora de francés. La educación en casa siempre fue muy intelectual: libros, música y arte eran parte de su día a día.

Antes de pensar en la interpretación, Murphy soñaba con ser músico. Tocaba la guitarra y cantaba en una banda de rock llamada 'The Sons of Mr. Green Genes'. Llegaron incluso a recibir ofertas de discográficas, pero él terminó rechazándolas.

Todo cambió cuando un grupo de teatro, 'Corcadorca Theatre Company', lo invitó a participar en una producción. Aquella experiencia lo atrapó por completo. Murphy abandonó los estudios de Derecho que había empezado en la University College Cork y decidió dedicarse a la interpretación. Su nuevo objetivo: conquistar Hollywood.

Sus primeros trabajos en teatro ya llamaron la atención. No tardó en aparecer en películas de cine independiente británico e irlandés, hasta que su papel en '28 Days Later' lo adentró en la industria.

Muchos compañeros de profesión coinciden en lo mismo: Murphy es una persona tímida. No disfruta del foco mediático y se siente mucho más cómodo hablando de cine o literatura que de sí mismo.

Durante años también fue DJ en una emisora de radio de la 'BBC', donde presentaba un programa de música alternativa. Allí mostraba otra faceta de su personalidad: la de un apasionado de la música.

Su amistad con Christopher Nolan

Una de las relaciones profesionales más importantes de su carrera es la que mantiene con el director Christopher Nolan desde hace más de 20 años. Su amistad comenzó en 'Batman Begins', en 2005, donde Murphy interpretó al villano Scarecrow.

Desde entonces, Nolan lo ha incluido repetidamente en sus proyectos: 'The Dark Knight', 'Dunkirk' y, por supuesto, 'Oppenheimer', la película que le dio finalmente su primer Óscar como actor protagonista.

"Estoy un poco abrumado. Gracias a la Academia. Chris Nolan y Emma Thomas, ha sido el viaje más salvaje, más estimulante, más creativo y satisfactorio en el que me han llevado en los últimos 20 años. Les debo más de lo que puedo decir, muchas gracias", aseveró Murphy entonces. Nolan, por su parte, también le dio gracias por ser su "partner in crime".

Por el mismo film consiguió otros premios, como el Globo de Oro 2024, impusiéndose en la categoría de Mejor Actor a nombres de la talla de Leonardo DiCaprio o Bradley Cooper.

Su mujer y sus dos hijos, lejos del foco mediático

Pero el aspecto más desconocido de Murphy es su vida sentimental. Desde 2004 está casado con la artista visual Yvonne McGuinness. Se conocieron años antes, cuando él todavía estaba de gira con su banda.

Su relación siempre ha sido hermética. No suelen aparecer juntos en alfombras rojas ni conceder entrevistas hablando de su vida personal. De hecho, Murphy ha dicho varias veces que su matrimonio funciona precisamente porque lo mantienen fuera del espectáculo. Solo en escasas ocaciones como en los Premios Oscar de 2024 o en los BAFTA de este año han posado juntos.

La pareja tiene dos hijos: Malachy y Aran, de 20 y 18 años. Durante años vivieron en Londres, pero en 2015 tomaron una decisión que sorprendió a muchos: abandonar Reino Unido y regresar con su familia a Irlanda. Querían que sus hijos crecieran en un entorno más tranquilo y cerca de sus abuelos.

Ahora, la familia vive en Dublín, en una zona bastante discreta. A pesar de su fama internacional, Murphy, a punto de cumplir 50 años, lleva una vida sorprendentemente normal. Él mismo ha contado que le gusta andar por la ciudad, ir a librerías e intentar ser un vecino más.