Gloria Trevi regresa este verano a España: será el único concierto que dará en Europa

telecinco.es 18 MAR 2026 - 16:38h.

Será en el Starlite Festival de Marbella el próximo 24 de agosto

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Gloria Trevi ha anunciado en España el que será su único concierto en Europa durante 2026, un país que ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser su segunda casa. La artista está apostando por crear grandes shows irrepetibles, de los que se graban en la memoria de todo el público, huyendo de la homogeneidad de un sistema que premia muchas veces la cantidad sobre la calidad.

Gloria Trevi continúa reinventándose después de dos décadas en lo más alto y su único concierto en Europa en 2026 requería un nuevo escenario: será el Starlite Festival de Marbella, en plena temporada estival, el próximo 24 de agosto.

La artista hizo historia este mes de febrero ya que se convirtió en la artista que más veces se ha subido al escenario del Auditorio Nacional de México, hasta un total de 47. Entre medias, un evento para la historia: la celebración de su cumpleaños el pasado 28 de febrero en el BMO Stadium de Los Ángeles ante más de 22.000 espectadores, con un show muy especial que celebró el aniversario de la diva mexicana más grande de su generación y la incuestionable primacía cultural y artística de los hispanos en Los Angeles.

El Starlite Festival se caracteriza por aunar a los mejores artistas del mundo en un entorno idílico como la ciudad marbellí y este año celebra su 15 aniversario como Trevi como uno de los reclamos principales. Las entradas estarán a la venta el 19 de marzo