La actriz Rocío Bernal muere a los 50 años en Murcia

La dramaturga y productora tenía un cáncer de pulmón diagnosticado desde hace poco

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MurciaLa actriz, dramaturga y productora Rocío Bernal ha muerto a los 50 años este jueves en Murcia. La dramaturga y productora tenía un cáncer de pulmón diagnosticado desde hace poco. Hace solo un mes, la cofundadora de Cia. Deconné y una de las más firmes reivindicadoras del teatro inclusivo en España participó en el Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia en el ciclo 'Pensamiento a Escena' en una mesa redonda sobre 'El entusiasmo', la obra de Pablo Remón, según informa 'La Verdad'.

Muchos la recordarán por su papel en Doña Inés que se representa en el Teatro Romea bajo la dirección de Julio Navarro. Pero la actriz se caracterizó por mucho más. Ella y su compañero Pepe Galera sacaban proyectos muy arriesgados como Cría cuerdos, 'Con lo que hemos sío... y La perspectiva del suricato. Esto llevó a a la Cia. Deconné, fundada por Bernal y Galera, a convertirse en una de las compañías escénicas con mayor proyección de la Región de Murcia.

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Un gran recorrido por el mundo de la interpretación

Para Juan Pablo Soler, director de los teatros de Murcia, era un ser muy especial: "No había quien no la quisiera, siempre sonriente y una curranta". Nacho Vilar, de Nacho Vilar Producciones y director de MurciAEscena, y el director del Festival de Teatro de San Javier, David Martínez, también se mostró muy afectado por la triste noticia.

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Recibió el Premio Azahar 2020 de las Artes Escénicas de la Región de Murcia a la Mejor Actriz Principal gracias a su papel en Despedida de casada. También fue premiada como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en 'Enrique IV', de dirigido por Jose Bote para Teatro de la Entrega y Teatro Circo Murcia. Rocío Bernal también obtuvo el Premio Azahar 2022 a Mejor Dirección (junto a Pepe Galera) por 'La perspectiva del suricato', y ganó el primer premio Creajoven por 'Greettings desde los pantanos', de la que fue directora y creadora.

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Apareció en al menos tres producciones de Nacho Vilar Producciones dirigida por Antón Valén: Typical, Habitus Mundi y Bussines Class, al igual que en El gato y la golondrina, dirigido por Rafael Aznar, una coproducción de Ribalta Teatro y Teatro Circo Murcia. Igualmente subió a escena en Abre el ojo, dirigido por Javier Mateo, una coproducción de DobleKteatro y Festival Internacional de Teatro de San Javier; Bailando con Lobas, dirigido por Antonio Saura, una coproducción de Alquibla Teatro y Nacho Vilar Producciones; Fuenteovejuna, dirigido por Ángel Facio, en coproducción con la ESAD; Las Pícaras, dirigido por J. M. Carrasco, y Sancho Panza, dirigido por E. Illán, para Icono Teatro.