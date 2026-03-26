Jamie Lee Curtis ya tiene fecha para resolver su primer misterio en la nueva ‘Se ha escrito un crimen’

Redacción Uppers 26 MAR 2026 - 11:01h.

La adaptación de la mítica serie de televisión llegará a la gran pantalla en las navidades de 2027

Sectas, drogas y doble vida: cinco dramas a los que tuvo que enfrentarse Angela Lansbury, la actriz de eterna sonrisa

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Entre 1984 y 1996 'Se ha escrito un crimen' acumuló 12 temporadas, 264 episodios y millones de espectadores semanales que se sentaban frente al televisor para ver cómo Jessica Fletcher, la escritora madura encarnada por Angela Lansbury, resolvía misterios con mucha calma e inteligencia deductiva. Ese legado es el que ahora intenta reactivar Hollywood con un remake protagonizado por Jamie Lee Curtis, que asumirá el desafío de actualizar al icónico personaje en un contexto completamente distinto.

La nueva 'Se ha escrito un crimen' ya tiene fecha marcada en el calendario, según ha confirmado Universal Pictures: el 22 de diciembre de 2027. La película volverá a presentar a Fletcher como una profesora jubilada que, tras iniciar una carrera como novelista, se ve envuelta en complejos casos de asesinato que resuelve gracias a su agudeza analítica.

Actualizar la marca sin romper con su ADN

El núcleo conceptual permanecerá intacto, aunque ya no hablamos de un relato episódico, sino de una narrativa concentrada en una única historia de la que poco se sabe, aunque aunque todo apunta a que se moverá en la línea de los modernos 'whodunit' revitalizados en cine en los últimos años -del estilo de la saga de 'Puñales por la espalda'-, donde el misterio clásico se combina con un ritmo más dinámico y un cierto componente de espectáculo.

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En el apartado creativo, el guion corre a cargo de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, conocidas por su trabajo en 'Golpe a Wall Street', mientras que la dirección ha sido confiada a Jason Moore, cineasta con experiencia en comedia y musical como 'Dando la nota'. A esto se suma un equipo de producción con nombres relevantes como Amy Pascal, Phil Lord y Chris Miller, lo que sugiere una mezcla de sensibilidad comercial y ambición creativa.

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Entre la nostalgia y la reinvención

La elección de Jamie Lee Curtis parece todo un acierto. Su trayectoria reciente demuestra una habilidad particular para dialogar con su propio legado —como ya hizo al regresar a la saga Halloween—, lo que la convierte en una figura idónea para liderar un proyecto que vive precisamente de esa tensión entre nostalgia y reinvención.

Además, su presencia aporta un peso interpretativo que puede ayudar a sostener la transición de un formato televisivo clásico a un blockbuster navideño pensado para atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con la serie.

En 2013, la cadena NBC ya intentó relanzar la historia con una nueva versión protagonizada por Octavia Spencer, pero el proyecto no prosperó, en parte por la falta de entusiasmo de la propia Lansbury, fallecida en 2022. El nuevo remake cinematográfico se enfrentará al reto de capturar el espíritu de una obra que durante años fue, más que una serie de misterio más, un ritual generacional.