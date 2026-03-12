Redacción Uppers 12 MAR 2026 - 18:58h.

Jamie Lee Curtis y su reflexión sobre el envejecimiento: afirma que la industria del cine es más dura según se va cumpliendo años

Jamie Lee Curtis ha hablado abiertamente sobre lo que significa cumplir más de 60 años en el mundo del cine y cómo envejecer cambio, no solo su carrera, sino toda su vida. “Cumplí 60 años y me di cuenta de que iba a morir más pronto que tarde”, afirmaba.

“Después de hacer esta reflexión, me di cuenta de que no tenía ni un segundo que perder. No puedo perder mi tiempo con gente tóxica, con relaciones que no me aportan nada”, comentaba la actriz en declaraciones recogidas por el medio ‘People’.

“Me he ido alejando de los 30 pensando ‘saldré de esto’, porque la industria es muy cruel, especialmente con el tema del envejecimiento”. Sobre su trabajo, la actriz afirma que el mundo del cine se vuelve cada vez más difícil según vas cumpliendo los años y, en especial, cuando pasas los 60. “Hay un despido de gente. Lo vi mucho con mis padres, así que he decidido aceptarlo”.

Sobre el proceso de envejecimiento

En esa misma entrevista explicó lo que es para ella la palabra ‘libertad’ a partir de una edad: “Libertad para mí significa aceptar mi piel arrugada y mostrarla de todos modos. Eso es libertad, entendiendo como soy. Me miro al espejo y me entiendo. No hay necesidad de que nada me altere”.

“Para mí la emoción es libertad. Siento a la gente más cerca. Eso ha sido un regalo para mí como actriz porque toda actuación es emoción con palabras”. Afirma que cuando realiza cualquier trabajo lo hace desde el sentimiento positivo, por lo que logra disfrutarlo mucho más que hace unos años.

Aunque de la misma manera, hace unos meses, en una entrevista para el medio ‘Today’ reconoció estar en un proceso en el que todavía se encuentra “abrazándose a su envejecimiento”. Un proceso por el que trata de aceptar tanto los cambios físicos como los hormonales y los emocionales.