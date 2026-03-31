Los 14 discos Doble Diamante: cuando la música se compraba y la podías tocar

Redacción Uppers 31 MAR 2026 - 12:17h.

Solo 14 álbumes en la historia han alcanzado la cifra de 20 millones de copias despachadas en EEUU

¿Te acuerdas de la "música de padres"? Los discos que despreciabas de joven y que ahora a ti también te encantan

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Hubo un tiempo en el que la música no era algo intangible ni inmediato. Era un objeto que se compraba, se tocaba, se coleccionaba y se escuchaba con atención. Ir a una tienda de discos, elegir un vinilo o un CD, escrudiñar detenidamente la portada, leer los créditos y escuchar un álbum de principio a fin formaba parte del ritual. En las décadas de los 70, 80 y buena parte de los 90, la venta de discos era el auténtico motor de la industria musical.

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En ese contexto, la Recording Industry Association of America (RIAA) estableció un sistema de certificaciones para medir el éxito comercial. Un disco de Diamante acredita 10 millones de copias vendidas en EEUU; mientras que el nivel Doble Diamante (20 millones) está reservado a obras excepcionales, aquellas que han trascendido modas y generaciones. De hecho, solo 14 álbumes en la historia han alcanzado esta cifra, y cada uno representa un momento muy concreto en la vida de millones de personas.

Their Greatest Hits (1971–1975) – Eagles (1976)

Un recopilatorio que resume la esencia del rock californiano. Canciones que sonaban en la radio y acompañaban viajes largos por carretera, para una América que aún se escuchaba en la radio.

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Thriller – Michael Jackson (1982)

Probablemente el álbum más influyente del pop moderno. Producido por Quincy Jones, combinó innovación musical y una imagen icónica que redefinió la industria del entretenimiento.

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Hotel California – Eagles (1976)

Un disco más introspectivo que el recopilatorio, con una de las canciones más reconocibles de la historia. Metáfora hipnótica sobre el exceso, el aislamiento y la pérdida de la inocencia en el sueño americano de los años 70.

Back in Black – AC/DC (1980)

Un regreso contundente tras la pérdida del carismático Bon Scott. Su sonido directo y sin concesiones lo convirtió en un clásico inmediato para los amantes del rock más puro.

Led Zeppelin IV – Led Zeppelin (1971)

Un disco imprescindible en cualquier estantería de la época. Fusiona el misticismo folk con el hard rock más pesado, inmortalizada por el himno 'Stairway to Heaven'.

The Beatles (White Album) – The Beatles (1968)

Diverso y sorprendente, refleja la creatividad sin límites de una banda que acompañó a toda una generación en su madurez. Desde el heavy metal primitivo hasta el folk más íntimo, este doble álbum marca el inicio de sus caminos individuales.

Greatest Hits Volume I & Volume II – Billy Joel (1985)

Un recopilatorio que acompañó a toda una generación. El testimonio definitivo del talento melódico de Billy Joel en un recorrido cronológico que captura su evolución de 'Piano Man' a superestrella del pop-rock

The Wall – Pink Floyd (1979)

Una obra conceptual monumental que explora el aislamiento psicológico y las barreras emocionales a través de una estrella de rock atormentada. Su crítica a las instituciones y la alienación social sigue resonando con la misma fuerza décadas después.

Double Live – Garth Brooks (1998)

El reflejo del éxito masivo del country en EEUU y del poder de los directos en aquella época. Captura la energía eléctrica y el carisma arrollador de Garth Brooks en la cima de su carrera.

Rumours – Fleetwood Mac (1977)

Un álbum nacido de tensiones personales que logró conectar con el público por su sinceridad. Considerado el álbum definitivo del pop-rok emocional, se ha convertido en un objeto de culto que sigue sumando generaciones de oyentes a su leyenda.

Cracked Rear View – Hootie & the Blowfish (1994)

Epítome del pop-rock amable y cercano que dominó las radios a mediados de los 90, logrando una conexión inmediata gracias a la voz barítona y reconfortante de Darius Rucke. Cercano, melódico y tremendamente popular.

Come On Over – Shania Twain (1997)

Un fenómeno que rompió barreras entre estilos y se convirtió en el álbum de estudio más vendido por una artista femenina en la historia. El country ya conquistó al gran público internacional mucho antes de que llegara Taylor Swift.

Dookie – Green Day (1994)

La energía del punk adaptada a una nueva generación, envolviéndola en ganchos pop irresistibles. Su éxito masivo demuestra que, incluso en los años 90, todavía era posible que un disco conectara con millones de personas de forma directa.

Metallica (The Black Album) – Metallica (1991)

El disco que sacó al heavy metal del underground para llevarlo a todos los públicos, gracias a una producción gigante y a himnos como 'Enter Sandman'. Muchos lo recuerdan como una puerta de entrada a sonidos más contundentes.