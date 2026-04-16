Redacción Uppers 16 ABR 2026 - 18:18h.

Columbia Pictures obligó a Steven Spielberg a grabar una escena final para un nuevo montaje de la película que según él, fue un "error"

Las nueve mejores películas de extraterrestres: de ET a Planet 51

Compartir







El director estadounidense Steven Spielberg, ha tenido siempre muy clara su fascinación por el espacio exterior, algo que le llevó a rodar en 1977 una de sus películas más conocidas y famosas: ‘Encuentros en la tercera fase’. En esta cinta protagonizada, entre otros, por el actor Richard Dreyfuss, Spielberg, añadió una escena presionado por los estudios que la produjeron y de la que, décadas después, se arrepiente: “Nunca debí haberla hecho”, ha llegado a afirmar

La película, estrenada originalmente en 1977, fue objeto de una edición especial tres años después. Columbia Pictures presionó al director para incluir nuevo material que impulsara las ventas de las versiones domésticas en VHS y LaserDisc. Spielberg accedió a añadir escenas inéditas, entre ellas una secuencia final que mostraba el interior de la nave nodriza a la que accede el protagonista, Roy Neary, interpretado por Richard Dreyfuss.

PUEDE INTERESARTE Las 10 películas favoritas de Stephen King: ninguna de los últimos 30 años

"Un error"

El director admitió que esa concesión fue un error. “Cedí y mostré a Richard Dreyfuss entrando en la nave nodriza”, recordó en una entrevista concedida a la revista Far Out en diciembre de 2024, y añadió: “Algo que nunca debí haber hecho, porque siempre debió haber sido un misterio”. Según explicó, la inclusión de esa escena restó dramatismo al desenlace original y contradijo su propio estilo narrativo, basado en sugerir más que mostrar.

El arrepentimiento de Spielberg contrasta con decisiones previas en su carrera, como la reducción deliberada de las apariciones de la maqueta del escualo en ‘Tiburón’. Aunque aquella elección respondió inicialmente a limitaciones presupuestarias, terminó reforzando la tensión del filme y conectando con un imaginario estadounidense en el que el peligro invisible resulta más inquietante que el visible.

Por este motivo, Spielberg prefiere hoy el montaje final de ‘Encuentros en la tercera fase’, una versión que combina elementos de distintos cortes anteriores y elimina por completo la escena del interior de la nave. La película estuvo protagonizada por Dreyfuss junto a François Truffaut, Melinda Dillon, Teri Garr, Bob Balaban y Rob Blossom.