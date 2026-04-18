Las fotografías de Albert Scopin se perdieron durante casi 50 años, y solo en 2016 aparecieron los negativos

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El 21 de julio de 1969, justo el día después de que Neil Armstrong pisara la Luna, un joven fotógrafo alemán de 25 años aterrizó en Nueva York con 270 dólares en el bolsillo y una lista de diez fotógrafos a los que quería trabajar. Albert Scopin llegó a Nueva York un día después del alunizaje. "Había mucha emoción en el ambiente, pero no tenía mucho dinero y no sabía adónde ir. Por suerte, conocí a unos músicos que me hablaron del Chelsea."

Ese encuentro fortuito con unos desconocidos en una ciudad desconocida es la semilla de uno de los archivos fotográficos más extraordinarios, además de casi perdidos, que existen sobre la contracultura neoyorquina.

En total hablamos de más de 100 imágenes del fotógrafo alemán, que se creyeron perdidas durante mucho tiempo hasta que fueron redescubiertas recientemente, y que ahora afloran en la forma de un nuevo libro, Chelsea Hotel, acompañado de las francas memorias del fotógrafo sobre su estancia en esta vanguardista residencia.

El edificio que se diseñó para hacer posible el arte

La reputación bohemia del Chelsea precede a los años sesenta y setenta. La estructura de 12 plantas abrió originalmente como una cooperativa de viviendas en 1884. Tal como declara Sherill Tippins, autora de Inside the Dream Palace: The Life and Times of New York's Legendary Chelsea Hotel, "desde el principio, el Chelsea fue un hogar para excéntricos, y los artistas estaban allí por diseño.

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Su arquitecto concibió el Chelsea como una cooperativa donde los residentes podían reducir sus gastos de vivienda compartiendo los costes de habitación, combustible y comida, liberando así tiempo para actividades creativas."

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A finales de los sesenta, aquel proyecto utópico había mutado en lo que Patti Smith llamó su "shabby elegance", que se podría traducir como ‘elegancia desharrapada’, y que era un edificio ruinoso que atraía a Bob Dylan, Robert Mapplethorpe, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Scopin no podría haber elegido mejor momento ni mejor lugar.

El fotógrafo llegó al Chelsea atraído por los músicos que frecuentaban el hotel, entre ellos Bob Dylan, Janis Joplin y Leonard Cohen. Se encontró en un microcosmos donde un Wim Wenders de 25 años era simplemente otra cara en el pasillo. "El hotel era conocido; la gente decía que había que estar allí. Además, no tenía mucho dinero, y podía vivir allí por 40 dólares a la semana."

Existía un serio sistema de clases, recordó Scopin en una entrevista que abre el libro, que coincidía con los pisos del ornamentado edificio de 12 plantas. Arriba había bonitas suites, y luego el "cuarto oscuro con un grifo" de Scopin, abajo. Para capturar la vida del hotel con la mayor discreción posible, a menudo ni siquiera miraba a través del visor de su Kodak Instamatic. Se llegó incluso a pintar la cámara de amarillo para que nadie le tuviera miedo.

Lo que encontró al otro lado del objetivo lo transformó. "Conocí a tanta gente fascinante que me confrontó continuamente con nuevas ideas y estilos de vida que todo mi sistema de valores se derrumbó y tuvo que ser reconstruido", dijo.

Mapplethorpe aún no había tocado una cámara

La aportación más perturbadora del libro es el retrato de dos personas a las que la historia convertiría en iconos, pero que entonces no eran nadie. Una foto muestra a una entonces desconocida Patti Smith y a Mapplethorpe sentados juntos en un sofá como pareja, rodeados de materiales de arte y colillas de cigarrillos.

Lo que había en las habitaciones de ambos quedó retratado por Scopin con precisión de cirujano. En el espacio de Patti Smith, en el anexo del hotel, reinaba el caos creativo soberano, con dibujos clavados en las paredes, grafiti a lápiz, una fotografía de Jean Genet pegada junto a la cama.

En el espacio de Mapplethorpe, en la planta baja del anexo, todo respiraba orden y tensión contenida; producía collages eróticos de una audacia estremecedora y aún no había tocado una cámara. Pero entre los dos amigos, la conversación era casi exclusivamente sobre fotografía.

"Patti Smith y Robert Mapplethorpe ya eran extraordinarios. Cada uno traía su propio entorno con ellos", afirma. "Quería fotografiar el interior de las personas, lo que no es posible de manera natural. Aunque, en cierto modo, creo que encontré un enfoque: la habitación de cada persona en el Chelsea era más o menos su yo interior."

Cuarenta y seis años perdidas

"Enviamos las fotografías a amigos que trabajaban en ZEITmagazin. Confiaba en que estaban bien guardadas allí, pero durante los setenta hacíamos tantas cosas que no pensamos mucho en ello. Solo cuando regresé a Alemania quise recuperar el material... y me di cuenta de que había desaparecido." En 2016, recibió un correo inesperado de la Galerie Ahlers de Göttingen comunicándole que los negativos, copias y diapositivas perdidos habían sido encontrados.

Para Scopin, el proyecto había quedado 50 años en el pasado. Solo en 2016 los negativos y copias resurgieron inesperadamente. Su itinerario permanece irresuelto hasta hoy.

El libro, que cuenta con nada menos que 176 páginas, 118 ilustraciones en color y está publicado por Kerber Verlag, incluye una entrevista en profundidad con el fotógrafo. La exposición que lo acompaña estuvo en la galería FWR de Berlín hasta el 18 de abril de 2026, y en marzo durante un evento benéfico en Nueva York, organizado por Mary Goodman, entregó un ejemplar a la propia Patti Smith. Scopin lo resume con claridad meridiana: "No sabía que iba a ser un momento tan importante en la historia."